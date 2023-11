Frenan caravana; no llegan a Palacio

Ciudad de México



La caravana que salió este domingo de Acapulco y que trataba de llegar al Palacio Nacional para reclamar la reconstrucción del puerto de Guerrero tras el paso del huracán Otis, apenas ha podido entrar este lunes al Zócalo de la Ciudad de México. Los dos camiones y alrededor de 20 carros particulares, en los que venían 200 manifestantes, han sido bloqueados por los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital en la avenida Juárez. A la altura del palacio de Bellas Artes, los protestantes han dejado los vehículos y han seguido a pie hacia la plaza central. "No esperábamos que nos recibieran así", han expresado numerosos portavoces de la marcha.

Los acapulqueños que han realizado el viaje piden que la restauración de la ciudad turística se vea respaldada en el Presupuesto de Egresos de 2024 y reclaman ayuda inmediata para evitar una crisis humanitaria. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado a la caravana en su conferencia matutina de este lunes: "Que todo el mundo se exprese, se manifieste, pero también decir que hay mucho oportunismo, politiquería, porque algunos de los que vienen en la marcha son de los partidos que están en contra de nosotros", ha expresado.

La marcha la ha comandado el exalcalde de Acapulco por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Evodio Velázquez (2015-2018). Tras él han marchado 200 conciudadanos que han expresado su malestar con la situación actual de su localidad, mientras que el resto se ha quedado al cuidado de los coches varados en la avenida.

Entre gritos de "¡Somos Acapulco!", que se repetían en el recorrido por la céntrica avenida Francisco I. Madero, Freddy Escudero ha recordado cómo se levantó el techo de lámina galvanizada de su casa. "La cosa está crítica. No ha ido el Gobierno a apoyarnos, no ha dado despensas, no ha dado agua", ha explicado este habitante de la colonia Emiliano Zapata, en el interior de la ciudad. El presidente ha anunciado que irá este martes a la Costa Grande de Guerrero, donde muchos ciudadanos denuncian la falta de servicios básicos como agua, luz y comida, una problemática que también ha afectado a Escudero. "Familiares de la Cruz Grande, en la Costa Chica, nos han llevado comida estos días. Así hemos sobrevivido", ha expresado.

La caravana recorre Av. Juárez, en camino al Zócalo de Ciudad de México.

Demandan un fondo millonario

Ramiro Solorio, dirigente del PAN en Guerrero, y Evodio Velázquez Aguirre, exalcalde de Acapulco, al frente de la manifestación.