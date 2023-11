Jesús Borjas, titular en casa

Durante este campeonato ha quedado demostrado que el Club de Futbol Reynosa está interesado en darle la oportunidad a los jugadores locales. Recientemente quedó comprobado con el debut de Jesús Borjas en la pasada jornada 13 y la noche del viernes se presentó ante su gente en el triunfo de 3-1 sobre la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Desde la llegada de los "Compas" a esta ciudad la directiva y cuerpo técnico inmediatamente mostraron interés en el juvenil de integrarlo a sus filas. Luego de varias semanas de trabajo llegó el momento que Borjas debutará de titular en su visita a los Coras FC y con el buen juego desplegado se ganó la confianza del director técnico Humberto Martínez que lo volvió alinear de inicio ahora frente a su afición.

"La verdad me sentí muy bien con el apoyo del equipo y de la afición, creó que estamos haciendo un buen trabajo como equipo. La verdad lo que yo quería era jugar y creo que lo he empezado hacer y ojalá continúe de esta manera para seguir ganándome la confianza del entrenador", comentó el playera 34 al finalizar el encuentro.

Con apenas 17 años se ha adaptado rápidamente en el campeonato de la Liga Premier de Futbol para acumular hasta el momento 154 minutos, dejando una grata imagen al momento que va en busca de la portería enemiga tras atreverse en desbordar, además de apoyar en zona defensiva.

"La verdad si hay mucha diferencia de jugar en Tercera División a la Liga Premier, pero con en el entrenamiento y como compito con compañeros más grande me he adaptado y lo estoy haciendo bien", mencionó el ex jugador de los Mineros Reynosa.