Búsqueda desesperada de hermana: Jorge Guadalupe desaparecido en Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco.- Cuando a Jorge Guadalupe María Hernández se lo llevaron hombres armados que se hicieron pasar por personal de la Fiscalía, dejó un hijo que a la fecha tiene 4 años y a quien tuvieron que mentirle sobre su paradero.

Esto lo narra Vanessa, la hermana del desaparecido hombre de 24 años; ella sabe que será difícil explicarle al niño lo que ocurrió con su padre.

"Al principio sí era pues muy difícil porque preguntaba, como era muy apegado a él, preguntaba '¿dónde está mi papá?, ¿y mi papá? ¿y mi papá?' y pues nosotros 'ah, está trabajando', teníamos que mentirle para que no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo.

"Y ahorita ya como que poco a poco lo va asimilando, pero pues igual no creo que sepa muy bien lo que está pasando", comentó Vanessa.

Jorge Guadalupe se dedica a la venta de tenis. Fue privado de la libertad y está desaparecido desde el 21 de enero de 2023 en la Colonia del Fresno, en Guadalajara.

"Él salió aproximadamente de la casa como a las 4:30 pm rumbo a casa de uno de sus amigos ahí mismo en la Colonia del Fresno y como a las 5:30 llegaron hombres armados diciendo que eran de Fiscalía.

"Le quitaron las llaves de su carro, lo esposaron y se lo llevaron a él y a uno de sus amigos; al otro muchacho lo soltaron horas después en el Centro, pero de él (Jorge) no hemos sabido nada", expuso.

Pese a que la Fiscalía cuenta con imágenes, e incluso captaron las placas de los vehículos usados ese día, no hay avances en la investigación.

"De repente ya no verlo, ya no saber nada de él, es una desesperación, una frustración, es doloroso estar buscándolo, no saber dónde está, que las autoridades no hagan nada para encontrarlo", lamentó Vanessa.