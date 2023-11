Fiscalía de Puebla investiga golpiza a guardia de seguridad

PUEBLA, Pue.- Jonathan Nolasco, el guardia de seguridad que fue golpeado por un joven en Lomas de Angelópolis, señaló que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. Pero el desarrollo de su caso se mantiene confuso.

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, realizó varias precisiones que son importantes.

Esto se debe a que durante el día se señaló que habría sido amenazado por su agresor y miembros de su familia, así como que Vima, la empresa de seguridad privada, lo habría despedido y presionado para que desistiera de la demanda.

Sin embargo, de manera directa llevó a cabo precisiones que clarifican el desarrollo de su caso, en primer lugar, ya presentó la denuncia correspondiente ante la FGE.

En torno a ella, expresó: "me dijeron que iba a proceder legalmente, pero como es menor, tendrán que hacer cambios".

En lo que respecta al aspecto laboral, indicó que la empresa de seguridad privada para la que trabaja, hasta el momento, lo ha respaldado. Dijo que ha tenido atención médica y lo han apoyado al 100 por ciento.

Guardia de Seguridad no ha sido amenazado por la familia

Por otra parte, señaló que cuenta con el respaldo de un abogado y precisó que hasta el momento no ha recibido amenazas y espera que no surjan.

Aprovechó para señalar que no ha iniciado ninguna campaña para recaudar fondos, por lo que pidió hacer caso omiso de los mensajes que han circulado en ese sentido en redes.

Además, realizó una narrativa sobre la forma en que se originó la agresión: "Empezó porque el joven abrió la pluma, en la zona donde nosotros no tenemos acceso, y empezó a ofender, que iba a regresar, y en ese momento se abre la pluma y se metió. Cuando me di cuenta, ya tenía su camioneta adentro, le marco al supervisor, me empujó y me empezó a agarrar a golpes".

Por su parte, la empresa Vima Seguridad rechazó que haya despedido a Jonathan Nolasco.

Y manifestó, mediante un comunicado que difundió el miércoles 29 de noviembre, que colabora con las autoridades para esclarecer la agresión a uno de sus guardias en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis.