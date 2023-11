"Tano" Ortiz advierte que San Luis "dejó vivo" al Monterrey

Este miércoles comenzó la Liguilla del Apertura 2023 y con la primera serie de partidos llegó la primera sorpresa.

El Atlético de San Luis, que finalizó séptimo en la tabla de posiciones, derrotó por 1-0 al Monterrey en el Estadio Alfonso Lastras gracias al gol de Ricardo Chávez Soto.

No obstante, a Fernando Ortiz, director técnico del Monterrey, le quedó un sabor agridulce por la derrota.

Por un lado, se quedó con la decepción de haber perdido el primer encuentro de la serie, pero por el otro, ve con posibilidades a su equipo de avanzar a las semifinales, ya que por posición en la tabla, Rayados necesita únicamente un gol para igualar el marcador global y eliminar al San Luis.

"Sabía y todos sabíamos la manera de jugar de San Luis. Quizás no fue una noche ideal para nosotros en tema de juego, no estuvimos no sé si a la altura pero no estuvimos el equipo que yo quiero y pretendo. El equipo de San Luis nos ganó bien, incluso nos dejó vivos. Esa es la frase que tengo en mi cabeza. En casa con nuestra gente saldremos a buscar el partido, a ganar y esperemos mostrar otra cara", declaró el estratega argentino en conferencia de prensa al finalizar el partido.





¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA VUELTA DE RAYADOS Y ATLÉTICO DE SAN LUIS?

- DÍA: Sábado 2 de diciembre

- HORA: 21:10 horas

- ESTADIO: Gigante de Acero

- TRANSMISIÓN: TUDN.