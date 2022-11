FGR confirma amenaza de muerte contra AMLO; "el pueblo es mi ángel de la guarda", dice

"Si está uno bien con nuestras conciencias y está uno bien con el prójimo, y la gente cuida, y la naturaleza y la suerte, y el creador, imagínense cuántas buenas vibras, bendiciones, oraciones, cuánta protección. El pueblo es mi ángel de la guarda. Entonces, no hay nada que temer, vamos hacia adelante", afirmó.

El mandatario federal expresó que no preocuparse también radica en que la libertad no se implora, se conquista, y vamos hacia adelante, todos, todos, todos, y en santa paz. Esa es la enseñanza de Gandhi, de Mandela, de Luther King, la no violencia, ese es el camino, la fuerza de la razón. Entonces, vamos hacia adelante".

Expuso que la clave también está en no odiar, no verse como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer.

"Yo creo que todos los seres humanos son buenos, todos (...) La enseñanza es: aún en las personas con más odio hay sentimientos de humanismo, de fraternidad, de amor, eso lo tenemos todos. Y siempre he creído, y lo repito, de que el ser humano no es malo por naturaleza, no nace malo, son las circunstancias las que llevan a algunos a actuar con odio", señaló.

El presidente dijo que el objetivo es avanzar y luchar para sacar "a nuestro querido México del atraso, y sobre todo darle la mano a los que se han quedado rezagados para que caminemos todos juntos. Sólo siendo buenos podemos ser felices, no hay más".

También reconoció la grandeza de la población mexicana como en la cuestión cultural, también por su bondad y solidaridad, que son únicas.