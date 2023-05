Fallo de Corte contra Plan B, por instrucción de EU: Noroña

"La Corte está actuando de manera facciosa y sostengo que lo está haciendo por mandato de la embajada de Estados Unidos, que les hace el guion de lo que le llaman ´lawfare´, golpe de Estado en nombre de la ley", expresó.

El legislador de la 4T planteó la necesidad de un Congreso constituyente para contar con un Poder Judicial que responda a los intereses del pueblo y no de los conservadores. "Yo creo que hay que hacer otro Poder Judicial y que eso debe ser producto de una profunda reforma, ya sea de una reforma constitucional en 2024 o de un Congreso constituyente", propuso.

Fernández Noroña consideró que es de una "desvergüenza inaudita" que los ministros de la Corte utilicen la retórica y la demagogia de que se violó el procedimiento para descalificar el trabajo legislativo.

"Lo que llaman fast track son los procedimientos que están en el marco legal existente. En la Cámara (de Diputados) nosotros no estamos haciendo nada que no esté en el marco legal, no hemos ido más allá de ninguna cosa que la ley no nos permita", sostuvo.

Recordó que el PRI y el PAN aprobaron en 12 minutos la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, "que entregó el petróleo y la energía eléctrica al capital extranjero y que todavía no hemos podido revertir, y esos mismos ministros de la Corte, perdón por el término, pero callaron como momias".