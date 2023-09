Estados aplicaron vacuna Abdala como refuerzo contra Covid, pero Quinto Informe lo omite

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, omite en su Quinto Informe de Gobierno haber utilizado la vacuna cubana Abdala, que no es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como refuerzo, pese a que varias entidades del país hicieron campañas publicitarias para invitar a la ciudadanía para inocularse con ella.

Incluso, el titular del Ejecutivo dejó entrever, el pasado 1 de agosto, que se utilizará dicha vacuna en la campaña de vacunación que iniciará en octubre próximo; y dijo que "no es cierto" que el inmunológico cubano "no sirve" como refuerzo por estar diseñada con la cepa original, y no contempla las diversas mutaciones que el virus ha tenido a lo largo de más de dos años, desde que apareció.

En su apartado Política Nacional De Vacunación Contra Covid-19, el documento detalla que del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, se han aplicado 644 mil 768 vacunas de refuerzo, de las marcas Pfizer, Astra Zeneca, Sinovac, Cansino y Moderna.

Y señala que la vacuna Abdala sólo la utilizó como primera dosis, y aplicó 114 mil 008 dosis; al igual que el inmunológico Sputnik V, de la cual sólo se la aplicó a 461 personas.

No obstante, los gobiernos estatales de Puebla, Ciudad de México, Nuevo León, Colima, Veracruz, entre otros, hicieron campañas durante la primera parte del año para invitar a la población a acudir a los centros de salud para aplicarse la vacuna Abdala como refuerzo.

Lo anterior, en contra de las advertencias que han hecho diversos investigadores y expertos en salud, que señalan que la vacuna cubana Abdala es de primera generación, al igual que la mexicana denominada Patria, es decir, protege contra el virus original que causa Covid-19, y no está actualizada para inmunizar contra las variantes de Ómicron.

Las útiles como refuerzo son las bivalentes, refieren, pero el Gobierno de México no ha comprado éstas por preferir las del régimen cubano, que llegaron al país los días 25 de noviembre y 22 de diciembre del 2022.

El Quinto Informe de Gobierno del presidente López Obrador señala que México recibió 9 millones de vacunas Abdala, y 10 millones 003 mil 200 dosis de Pfizer/BioNTech pediátrica, del 1 de septiembre de 2022 al 6 de junio de 2023.

¿Cómo va la vacunación contra Covid-19 en México?

De septiembre de 2022 a junio de 2023 se aplicaron un total de 9 millones 246 mil 028 dosis de vacunas contra el COVID-19, la mayor parte de la marca Pfizer, 8 millones 560 mil 927 en primera y segunda dosis y refuerzo, en dicho periodo.

Otras 530 mil 517 vacunas de Cansino, en primera dosis y refuerzo; 114 mil 008 de Abdala sólo en primera dosis; 28 mil 470, de Sinovac en primera y segunda dosis y refuerzo; 11 mil 371, de Astra Zeneca en primera y segunda dosis y refuerzo; 461, de Sputnik V sólo en primera dosis; y 274 de Moderna en primera y segunda dosis y refuerzo.

De septiembre de 2022 a junio de 2023, se registraron 551 mil 491 casos y 4 mil 041 defunciones confirmadas por COVID-19; "76% y 92% menos casos y defunciones, respectivamente, comparadas con similar periodo anterior, resultado de la cobertura de vacunación en la población", señala el Quinto Informe.

En el mismo periodo, Laboratorios de biológicos y reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX) distribuyó 5 millones 310 mil 360 dosis de vacunas Covid-19 a toda la República Mexicana; y la Secretaría de Salud recibió y resguardó 19 millones 003 mil 200 dosis adquiridas por el Gobierno de México.