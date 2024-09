Demagógico, decir que el pueblo elegirá jueces: Ernesto Zedillo

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) acusó que hay demagogia cuando se dice que, gracias a la reforma al Poder Judicial, los ciudadanos elegirán a jueces y ministros.

Consideró que la reforma judicial en realidad permitirá que sean el Ejecutivo y el Legislativo --actualmente bajo control de Morena y aliados--, quienes decidirán qué personas impartirán justicia en el País, y eso no es democracia, dijo.

“Algunos dirían: ‘no, lo que esto hace es que el pueblo elija a Jueces y a Ministros de la Corte’; bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma claramente es un mecanismo para decirle a la gente: ‘ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático’. “Pero no, eso no es democrático.

“El funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben asegurarse que exista un Poder Judicial independiente y una vez que ese Poder Judicial independiente existe, se le deja actuar; no se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Como el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, sino, de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quiénes aplican la justicia en nuestro País”, lamentó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el ex Mandatario priista habló con vehemencia de los riegos que, consideró, entraña la reforma al Poder Judicial.

Reiteró, como lo hizo en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados, verificada el pasado 15 de septiembre, que el País se encamina hacia una tiranía.

“Afirmo con absoluta convicción que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía, es un riesgo con altísima probabilidad y no podemos depender como nación, como ciudadanos, de la buena fe que nos diga: ‘no, no se preocupen, después de todo vamos a incluir en las listas a la gente que cumpla con los requisitos indispensables’.

“Para empezar, los requisitos de ser parte de ese servicio judicial se están degradando considerablemente, se está destruyendo la carrera judicial, así que no podemos tomar como buena esa palabra; y, en cuestión de institución, usted no toma la palabra, las instituciones se construyen sobre bases legales y constitucionales realmente sólidas”, destacó.

El ex Presidente Ernesto Zedillo reprochó que Morena y aliados, agrupados en la llamada Cuarta Transformación, echen mano de “tácticas gangsteriles” para cometer un atropello a la legalidad al construir una mayoría calificada en el Senado para modificar la Constitución.