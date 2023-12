Enlista AMLO obras para cierre del 2023

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó las obras de su administración con la que cerrará labores en 2023.

En un mensaje de redes sociales, el Mandatario destacó que en el último tramo de su administración está entregando obras prioritarias de su gestión.

"Ya inauguramos el Aeropuerto de Tulum y la primera etapa del Tren Maya (de Campeche a Cancún); ayer se concluyó el acueducto El Cuchillo II para abastecer con 5 mil litros adicionales por segundo a la zona conurbada de Monterrey. También inauguramos un regimiento para más de 500 elementos en Nuevo Laredo, donde avanza la construcción de las oficinas centrales para el manejo de aduanas del País.

"Mañana inauguramos la Presa Santa María en Sinaloa; el 21, la primera etapa del Acueducto Agua Saludable para La Laguna; el 22 empieza a operar el Tren del Istmo; el 26 vuelve a volar Mexicana de Aviación; el 27 inauguramos la primera etapa del acueducto de la Presa El Zapotillo, que llevará agua a Guadalajara; el 28, nada porque es el Día de los Inocentes; el 29, la farmacia central con todos los medicamentos en Huehuetoca y el 31 se inaugura la segunda etapa del Tren Maya, de Cancún a Palenque, y feliz año", escribió el Mandatario.

En su mensaje, el Mandatario no alude a ninguno de los señalamientos sobre retrasos o sobrecostos que acompañan a dichas obras. Acompañó sus líneas con un video y un audio sobre la inauguración de la primera etapa del Tren Maya, obra que en su totalidad comprende mil 554 kilómetros y la cual quedará concluida, según el ofrecimiento del Presidente, a finales de febrero.

Recordó que el 31 se inaugurará el tramo de Cancún a Palenque y el 29 de febrero de Cancún a Tulum, Chetumal, Escárcega, con lo que pretende cerrar todo el circuito.

"No hay una obra así en la actualidad, en el mundo. Y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública. No se debe nada del Tren Maya. Es una realidad por la ingeniería civil, por la responsabilidad de las empresas de la construcción.

"Además, los militares de la Secretaría de la Defensa han sido fundamentales porque son gente responsable, honesta y de trabajo. Desde luego agradecer a las autoridades locales de Tabasco, de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La gente por donde pasa el tren nos ayuda mucho. Se logró por el apoyo de la gente", destacó el Presidente López Obrador.