Cae secretario de Tribunal Administrativo de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO

La aprehensión se da un día después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó mantener en sus cargos a los magistrados del Tribunal, el cual fue reemplazado por completo mediante una reforma que fue procesada en 72 horas por el Congreso local.

De acuerdo con la agencia Quadratín, García Coronado fue detenido por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y está en calidad de presentado para indagar sobre algunos expedientes que llevaban en el Tribunal que desapareció por decreto.

El hombre, según los informes, estaba adscrito a la ponencia del magistrado depuesto, Manuel Velasco Alcántara.En fast trackEl Gobierno de Oaxaca, que encabeza el morenista Salomón Jara, modificó el pasado sábado el Tribunal de Justicia Administrativa:

- A propuesta del Ejecutivo estatal, el Congreso local avala en una primera sesión una reforma que desaparece el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y da paso al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción.

- La iniciativa reduce de 12 a 7 los magistrados de la Sala Superior y Salas Unitarias.

- Más tarde, en una segunda sesión, los legisladores aprueban y toman protesta a los nuevos magistrados, para un periodo de 5 a 7 años.

Lo que dice la Corte

La Comisión de Receso de la Corte admitió parcialmente a trámite una controversia de los integrantes del TJA destituidos el pasado sábado y concedió la suspensión en los siguientes términos:

"Se concede la suspensión de los efectos y consecuencias derivados de los actos combatidos para que las Magistradas y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca continúen en el cargo que les fue conferido y no sean sustituidos por aquellas personas nombradas en la sesión extraordinaria del Congreso de Oaxaca de 22 de julio de 2023; y por ende, para que no se dé curso a la indemnización a que se refiere el decreto combatido, y no se les interrumpa el pago de sus percepciones".

La Comisión, integrada por los Ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez, agregó:

"De igual forma, se concede la medida cautelar para que las funciones del actual TJA del Estado de Oaxaca no se modifiquen sino hasta en tanto entre en vigor la nueva legislación. Asimismo, la medida cautelar se otorga para que el Congreso del Estado se abstenga de realizar la reasignación presupuestal a que se refiere el artículo noveno transitorio del decreto cuestionado".

Los Ministros rechazaron suspender el nombramiento y toma de protesta de los 7 magistrados que integrarán el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción (TJA-CC), pues se trata de un hecho que se consumó el 22 de julio.