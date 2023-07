AMLO reconoce que se tiene más confianza en el Ejército y la Marina

En su defensa a las Armas Armadas por su actuación en la investigación del caso Ayotizinapa, el Mandatario refirió la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de marzo pasado en donde la confianza en la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional tiene un promedio de 82.5%.

"Tienen más aceptación las Fuerzas Armadas que el Presidente y ya no hablemos de cómo ve la gente al Ejército con relación a la policía estatal o las policías municipales... Esto ¿qué no lo sabe la OEA, no los sabe la ONU, no lo saben estas organizaciones supuestamente de defensa de los derechos humanos", reviró.