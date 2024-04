Gisela Gaytán, asesinada en medio de la burocracia electoral

"¿La candidata había solicitado protección?", se le preguntó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 2 de abril en Palacio Nacional.

"La candidata había, no solamente la candidata, sino varios integrantes de ese partido, candidatos, habían solicitado protección ante el Instituto Nacional Electoral el Instituto Nacional Electoral dio atención a los que se relacionan con la parte federal y se les dio protección por parte de la Guardia Nacional, totalmente. Y se envió al OPLE, al órgano estatal, la parte que correspondía a los candidatos locales.

"Entonces, a principios del mes de marzo se envió esa solicitud por parte del partido Morena al INE, y el INE derivó en dos partes: una, para la Secretaría de Seguridad, para la atención de candidatos federales, y otra para el órgano estatal, para los candidatos locales, estatales.

"Y hay una respuesta de ese instituto electoral estatal, diciendo que todavía no iniciaba el proceso. Palabras más, palabras menos. Pero es un documento público al cual pueden tener acceso", respondió Rosa Icela Rodríguez.

La titular de la SSPC garantizó que no habrá impunidad en el caso de Gisela Gaytán, ni en el asesinato de Adrián Guerrero Caracheo, candidato de Morena a la regiduría de Celaya.

De acuerdo con los documentos mencionados por la secretaria de Seguridad, el 8 de marzo, Morena de Guanajuato envió un oficio al INE en el que se pidió seguridad para varios candidatos locales, entre estos los de Celaya.

La consejera presidenta del IEEG, Brenda Canchola, respondió a Jesús Manuel Ramírez Garibay, secretario general de Morena en Guanajuato, que el 11 de marzo se recibió el oficio INE/SE/399/2024, firmado por la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Edith Suárez Ojeda, mediante el cual remite el escrito del 8 de marzo de 2024, relativo a la protección de candidaturas.

El documento refiere que a esa fecha únicamente se había otorgado el registro de candidatura a personas postuladas a la gubernatura del estado, "no así, a las personas que se pretendan postular a presidencias municipales, ya que el periodo de registro para tal efecto se encuentra comprendido del 15 al 21 de marzo del precedente año y, en su caso, los registros serán aprobados por este Consejo General el 30 de marzo".

"El artículo 196, último párrafo de la ley en comento, señala que la Presidencia del Consejo General de este instituto podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para las candidaturas que lo requieran", señaló Canchola.

"No obstante, toda vez que no se ha iniciado con el periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas para los ayuntamientos, y por ende no se ha otorgado registro alguno, le comparto que la solicitud de medidas de protección para las candidaturas a presidencias municipales deberá realizarse una vez que se actualice el supuesto de referencia al otorgarse el registro de las candidaturas a ayuntamientos", añadió la consejera presidenta del IEEG en el documento.