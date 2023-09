AMLO explica sus arengas en grito de Independencia

CIUDAD DE MÉXICO

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador explicó porque hizo esta arenga, además de otras.

"¿Cómo fue que definió esta arenga? ¿Por qué se decidió en la arenga de este año reconocer a los migrantes?", se le preguntó.

"Sí, bueno, pues fue muy fraterno. El pueblo es muy amoroso y es una relación recíproca de afecto, que se resume en la frase de Martí, que amor con amor se paga. Entonces, fue así, de mucho afecto", respondió.

"Yo le agradezco mucho a la gente por su confianza, por su apoyo; y por eso nunca, jamás voy a traicionar al pueblo. Y ayer también en todos los pueblos del istmo y en el desfile. Además, la gente estaba muy contenta, hay un buen ánimo, la gente está feliz, son muy pocos los que andan de mal humor, pero también así es la democracia", expresó al poner en el Salón Tesorería la repetición del Grito de Independencia.

"Ya había dicho que muriera la corrupción y la avaricia y el racismo; no había ligado el ´muera la discriminación´ con ´viva el amor´. Porque no quise decir: muera el odio, no, ya sabemos, está muy feo eso hasta decirlo. Entonces, opté por ´muera la discriminación´ y ´viva el amor´ y ´vivan los hermanos migrantes´ y ´vivan los pueblos indígenas´, y lo que siempre digo, ´Viva la grandeza cultura de México´", declaró.