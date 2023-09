Otorgan presea "Jorge Carpizo 2023" a Enrique Graue

CIUDAD DE MÉXICO

"Por supuesto, soy un convencido de la igualdad, a pesar de haber crecido en una cultura patriarcal, y de la necesidad de erradicar la violencia", expresó al recibir esta distinción.

Señaló que esta "inmerecida" presea lleva implícito el compromiso de los universitarios y universitarias "para actuar con justicia, en apego por supuesto a nuestras respectivas normatividades, con respeto a los derechos humanos, con una visión inclusiva hacia las y los universitarios, y con el compromiso de convivir en igualdad y libres de todo acto de violencia".

Durante el acto, en el que fue ovacionado y reconocido también con un largo y nutrido aplauso, el doctor Graue Wiechers, quien concluirá su mandato en noviembre próximo, declaró: "Esté donde esté, yo continuaré luchando por la igualdad y por la armonía en la vida de nuestra Universidad".

Señaló que le llena de satisfacción tener esta medalla que lleva el nombre de Jorge Carpizo y todo lo que en ella se representa.

"Al doctor Carpizo en lo particular yo lo conocí desde mis días como estudiante de Medicina y a lo largo de los años se fue entretejiendo una sólida amistad entre nosotros. Presentes siempre estarán su figura, su sonrisa, su firmeza de convicciones, su quebrantarle laicidad y sus incomparables conversaciones. Jorge fue, entre muchas otras cosas, mi consejero y amigo, y esta medalla ocupará un lugar especial en mi casa, va a recordar siempre esa figura admirable que fue Jorge Carpizo", apuntó.

El rector de la UNAM agradeció el reconocimiento que, dijo, lo comparte con la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a quien, refirió, se le debe gran parte de lo que la Universidad ha hecho en defensa de los derechos humanos y universitarios de la comunidad de la Máxima Casa de Estudios.

"Hay que decirlo: todo el andamiaje jurídico que se pudo gestar fue gracias a Mónica González Contró. Yo comparto honrosamente esta medalla contigo Mónica, muchísimas gracias por todo", declaró.

Al término de su mensaje, el doctor Graue encabezó el tradicional Goya universitario y fue despedido con otro largo aplauso de pie por los asistentes al acto.

Por su lado, la doctora González Contró destacó que sensible a los signos de los tiempos, el doctor Graue impulsó un rápido proceso de transformación en la UNAM, sin precedentes, para atender a las demandas del movimiento feminista.

"En agosto de 2016 se publica el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM. Al siguiente mes la UNAM se adhiere a la plataforma He for she, de ONU Mujeres y se publica la primera versión del Protocolo para la Atención de los Casos de Violencia de Género en la UNAM, a la que seguirían otras versiones derivadas de la experiencia de su aplicación, con un aumento de más de mil por ciento de las denuncias. La UNAM marcaría la ruta que habrían de seguir otras instituciones de educación superior en el país para atender el tema de la violencia de género", recalcó.

En el acto, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también fue reconocido de manera especial el rector de la Universidad Autónoma de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, por su trayectoria como un gran promotor de los derechos humanos en el entorno universitario.