'Trabajos continuos' en el Tren Maya, admite director

Mérida, México

El responsable de la operación del Tren Maya también admitió que hay obras pendientes de movilidad que faciliten a los pasajeros acercarse a las estaciones, así como la llegada de más convoyes que permitan aumentar las frecuencias de viaje.

¿Cuándo piensa que van acabar los detalles que hay en la estación? Allá en Campeche baños que no están bien pintados, sin agua; también vemos que siguen construyendo pasos de fauna...

"Ese tipo de detalles los tendrá que resolver cada consorcio constructor y yo estoy seguro que ellos tienen la obligación ya de tener todo listo, si, seguramente que todavía como todos están terminando de poner un pasto, pero ya será responsabilidad de cada trabajador.

"¿Has visto algún lugar donde no haya trabajos? ¿Por qué no va a haber trabajos? Son trabajos continuos. Sí hay pasos de fauna. Miren, todos los pasos de fauna, todos los pasos de drenaje, todos los pasos peatonales, todos los pasos ganaderos están hechos. No hay ninguno que no esté hecho. No hay ninguno que no esté hecho. Todos están terminando", manifestó el General Lozano Águila, director del Tren Maya.

Al principio del viaje también hubo un retraso de diez minutos, ¿a qué se debió?

"El retraso fue porque no llegaban los pasajeros. Yo creo que el problema ahí en Campeche es la movilidad, el cómo lograr que la gente pueda llegar. Es un tema que estamos resolviendo. Se tiene que resolver con movilidad del Gobierno del estado, del municipio, que garantice que la gente pueda llegar".

Y no llegaron todos, ¿verdad?

"No, tuvimos que salir y a pesar de que estaba vendido el tren completo, entonces estuvimos esperando para darle tiempo al resto de los pasajeros que pagaron boleto que llegaran. Pero ustedes se habrán dado cuenta que hay algunos que no lograron abordar. Esa fue la razón"

¿Ustedes calculan cuándo ya podrían hacer las paradas en todas las estaciones?

"En todas las estaciones te puedes parar. Ahorita lo que se hizo fue, como no hay necesidad de pararse porque no hay pasajeros que vayan a abordar, no tenía caso parar en una estación y volver a cerrar. En los siguientes viajes lo que vamos a hacer es parar en todas porque así la gente puede ver todas las estaciones.

"Al final de cuentas lo que ustedes vienen a hacer es pasar una experiencia, ¿no? Conocer cómo están las instalaciones, conocer cómo están las estaciones. Y yo creo que sí vale la pena, aunque sea dos minutos, detenerse, ver los andenes, saber que estás en Tenabo, que estás en Hecelchakán, que estás en Calkiní, en Maxcandú. Pasaron ustedes por Umán, entre otras"

¿Y los viajes parciales cuándo se van a poder hacer?

"Si tú vas a la taquilla en una estación, ahí puedes comprar tu viaje. Ah, yo quiero ir de Tenabo a Calkiní, ahí te van a decir la disponibilidad. ¿Qué ha estado pasando? Que los trenes están inicialmente por tramos completos. Entonces seguramente que no va a haber en estos días (viajes parciales), pero en días posteriores sí puedes estar buscando y programar tu boleto. Tú escoges tu asiento, escoges tu fecha, escoges el horario".

¿Hasta cuándo la Sedena se va a hacer cargo de la venta de boletos?

"No, la Sedena no se está haciendo cargo de boletos. Lo está haciendo una empresa. Una vez que desarrollen la infraestructura de la plataforma de Tren Maya, entonces Tren Maya lo va a hacer con el auxilio de la misma empresa, pero ya con una página web, con una aplicación que ustedes van a poder traer en su teléfono, como lo hacen en Aeroméxico, como lo hacen en las líneas aéreas. Teniendo ya esa funcionalidad que calculamos que sea a finales de enero, que ya estemos con posibilidad de empezar a programar nuestros viajes de esa manera. Esa es la idea.

"De alguna manera estamos logrando, primero, que la gente se acostumbre, y en segundo lugar, que podamos irles abriendo las funcionalidades que permitan que todos ocupemos un lugar y que nos desplacemos de las áreas a donde queremos visitar. Por día, saliendo de Campeche y saliendo de Cancún. Entonces, ustedes tendrán que programar sus horarios"

¿Y después habrá más o va a ser siempre así?

"Poco a poco, conforme se vayan entregando trenes, vamos a ir aumentando frecuencias. El 15 de enero se estima que podamos recibir dos trenes más. Entonces, ya vamos a tener horarios de 7, 9 y 11. Pero, desde Palenque hasta Cancún. Al 15 de enero. Acuérdense que el 31 (del diciembre) estaremos inaugurando el tramo desde Cancún hasta Palenque.

"Son 39 trenes que van a circular durante el día y 3 trenes que van a circular también con probabilidades muy altas de que tengan horarios nocturnos por las distancias y una vez que se tenga la certeza de que podemos obtener las parcialidades, pues las rutas de mayor demanda son las que se van a satisfacer.

"¿Cuáles son las de mayor demanda? Estimamos nosotros que en su momento va a ser de Cancún a Chichén porque va muchísima gente a Chichén, Cancún-Chichén y Chichén-Cancún ida y vuelta y de Cancún a Tulum, ida y vuelta, que podamos estar dando un servicio mucho más frecuente, lo que se hace es aumentar las frecuencias y cubrir esas demandas".