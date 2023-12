Aseguran que Kendall Jenner y Bad Bunny ya no son pareja

De acuerdo con el medio The Messenger, una fuente cercana a la pareja confirmó la separación, afirmando que entre las dos estrellas todavía existe una amistad y buena comunicación.

"No hay rencor entre ellos. Incluso todavía están en contacto. Su relación había sido difícil debido a sus apretadas agendas", señaló la fuente cercana a la pareja.

Y aunque la pareja de famosos aún no confirman oficialmente su ruptura, la visita en solitario de Kendall Jenner a Aspen con varios amigos, este fin de semana, da indicios de que ya regresó a la soltería.

TMZ difundió imágenes de la socialité en la localidad de Colorado, donde lució en las calles un enorme abrigo de piel, medias negras y zapatos planos negros. Sin embargo, Bad Bunny no estaba con ella.

La última vez que se les vio juntos fue el pasado 29 de octubre, cuando fueron captados por la prensa mientras desayunaban en Beverly Hills. Un día antes ambos estuvieron de fiesta en una fiesta de Halloween organizada por Kendall en el icónico hotel Chateau Marmont.

Kendall Jenner y Bad Bunny iniciaron su relación, según varios reportes, a inicios de 2023, cuando fueron vistos en Beverly Hills saliendo de un restaurante. Hicieron oficial su relación hasta otoño, durante un desfile de Gucci, poco antes de protagonizar la nueva campaña de la marca de ropa de lujo, que se lanzó en septiembre.

Desde finales de octubre, Jenner ha sido muy crítica con sus mensajes en redes sociales, con uno publicado el 14 de noviembre donde escribió: "lo que es para mí, simplemente me encontrará".

Varios fans especularon sobre el significado del mensaje, asegurando que hablaba de la ruptura entre ambos famosos.

"Los amigos de Kendall no creen que ella estará con Bad Bunny para siempre", dijo una fuente anónima a la revista US Weekly hace unas semana. "Y a pesar de los rumores de ruptura, todavía se ven, pero los amigos de Kendall no ven una gran chispa entre ellos ni ningún potencial a largo plazo".