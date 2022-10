El 'Culiacanazo', marca de la 4T

A tres años de la captura e inmediata liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el llamado "Culiacanazo" se convirtió en marca de la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que inicialmente fue admitido como un error operativo, al paso del tiempo se consolidó en impresión de que el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) pactó con el Cártel de Sinaloa y el lema de "abrazos y no balazos" pasó del dicho al hecho.

El 17 de octubre de 2019, durante un operativo de la Guardia Nacional en Culiacán, Ovidio Guzmán fue localizado y capturado, pero liberado momentos después luego de que miembros del Cártel tomaron diversos puntos de la ciudad, en los que desataron balaceras.

Tras las fallas registradas durante el operativo, el entonces Secretario Seguridad, Alfonso Durazo, enredó aún más las explicaciones del Gobierno y llegó a decir que el capo no estaba acusado por ningún delito en México.

Pese a que al momento de su captura el hijo de "El Chapo" Guzmán portaba una pistola y los integrantes de su grupo criminal atacaron con rifles de alto poder a elementos del Ejército, Durazo dijo que los delitos... ¡los cometió en otro país!

A pesa de actuar en flagrancia, desde ese entonces Guzmán López tenía una orden de aprehensión girada por la Corte Federal de Columbia por el delito de conspiración para traficar cocaína metanfetamina y mariguana de México a Estados Unidos.

Por su parte, el General Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, comentó que los elementos que participaron en el operativo actuaron de manera "precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus superiores, es decir, del Gabinete de Seguridad".

Para superar esos dichos y tropiezos el Presidente López Obrador salió al paso dos días después de la liberación de Ovidio Guzmán.

"Los integrantes del gabinete de seguridad tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación. Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos", dijo en conferencia mañanera.

Si la gestión de López Obrador marcó un antes y un después, a partir de aquel episodio, e marzo de 2020, durante una gira por Badiraguato, el Presidente saludó a Consuelo Loera, madre de "El Chapo" Guzmán.

En el video que se difundió sobre el momento, se observaba al Mandatario acercarse a la camioneta de la señora: "Te saludo, no te bajes... ya recibí tu carta", le dijo.

En agosto de ese año aseguró que la volvería a saludar y dijo asumir la responsabilidad por la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del capo.

"¿Que por qué saludé yo a la mamá de Guzmán Loera? Pues la volvería a saludar si la encuentro a la señora. Ahora ya no de mano porque no se puede. ¿Que liberé yo al hijo? pues yo no quise que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo, pero que él (Calderón) nos diga todo lo que sabe sobre García Luna", dijo desde Palacio Nacional.

El viernes 14 de octubre el Canciller Marcelo Ebrard presumió que en el plan común con Estados Unidos para 2022-2023 se destaca reducir drásticamente el tráfico de armas hacia México y en respuesta aumentar el control sobre precursores químicos y paso de fentanilo al país vecino del norte.

Sin embargo, los cárteles de Sinaloa y Jalisco dominan el mercado de suministro de fentanilo a Estados Unidos y Ovidio Guzmán, es señalado por las autoridades de ese país como uno de los principales conspiradores para el tráfico de esa droga.

Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional establecen que entre enero y septiembre de este año han sido desmantelados 338 narcolaboratorios para la producción de drogas sintéticas, principalmente en Sinaloa.

Aunque el repunte en el aseguramiento de fentanilo se reportó un ascenso en los aseguramientos desde 2019, hasta su pico en 2021 con un promedio mensual de 656 mil pastillas aseguradas, en el primer semestre de este año por primera vez entró en un descenso del 13 por ciento al reportarse 569 mil pastillas aseguradas por el Ejército.

El poderío de Ovidio Guzmán está demostrado en el Triángulo Dorado.

Apenas en junio pasado periodistas fueron interceptados por hombres civiles armados, parte de una red de halconeo del Cártel de Sinaloa.

- ¿A dónde van?, preguntó con voz firme sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en Sinaloa, a una media hora de La Tuna, cuna de "El Chapo" Guzmán.

López Obrador minimizó el hecho.

Fentanilo al alza

La Sedena ha desmantelado laboratorios donde se producen drogas sintéticas, principalmente en Sinaloa.

Pastillas de fentanilo aseguradas