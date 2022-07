"No puede venir a Coahuila y querer tomar el agua": alcalde de Arteaga responde a Samuel García

El escurrimiento, difundido la semana pasada por el mandatario de Nuevo León en historias de su cuenta personal de Instagram, se ubica en las inmediaciones del municipio de Rayones, Nuevo León, zona colindante con el Ejido de Nuncio en el municipio de Arteaga, Coahuila.

"Parece chiste pero es anécdota. Se me hace que (al gobernador Samuel García) no le avisaron dónde son los límites territoriales", declaró este lunes el alcalde Durán.

"No somos egoístas, pero en el pedir está el dar. No se puede llegar de esa manera por la puerta de atrás a otro estado, a un municipio, y querer determinar que de ahí se va a llevar está la solución a una ciudad de millones de habitantes; no son las formas", añadió en entrevistas radiofónicas.

"Defendemos solamente nuestra agua, nuestros límites territoriales. No puede él venir a Coahuila, ingresar al municipio de Arteaga y querer tomar el agua que nosotros tenemos aquí de aprovechamiento y llevársela para una ciudad de millones de habitantes", aseveró. "Yo solamente defenderé el agua que está en nuestro municipio", dijo en entrevista en Imagen Radio.

El edil sostuvo el viernes 15 en conferencia de prensa que el agua de ese arroyo antes de llegar a Rayones, Nuevo León pasa por el Ejido de Nuncio Coahuila donde productores aprovechan el líquido para desarrollar actividades productivas.

"Hay muchos nacimientos de agua en Sierra de Nuncio, gracias a Dios, pero también la pendiente natural es ir al estado de Nuevo León, pero durante el trayecto se viene aprovechando en las huertas, con algunos ganaderos que aprovechan esta agua para sus animales y sí llega un poco de agua para las trancas Rayones, Nuevo León", indicó Ramiro Durán.

Luego, agregó que si el gobernador emanado de Movimiento Ciudadano pretende encauzar el agua que llega al municipio de Rayones hacia la zona metropolitana de Monterrey, está en su derecho pero advirtió que defenderá la porción hídrica que pasa por Arteaga, Coahuila.

Incluso, explicó que el comisariado del Ejido de Nuncio, Rubén Oyervides, expresó su preocupación a las autoridades de Coahuila por la intención del gobierno de Nuevo León de canalizar el agua hacia la zona metropolitana de Monterrey.

"Ahí en Nuncio la principal actividad es la agricultura y la ganadería. Ellos utilizan esta agua para sus huertas de nogales, de aguacatillo, de durazno y de algunas otras semillas de forraje que ellos siembran en la región, por eso la preocupación del comisariado, le dijimos que lo íbamos a respaldar al 100 por ciento como gobierno municipal", indicó el edil de Arteaga.

Además, aseguró que la Constitución federal ampara a los habitantes del estado de Coahuila sobre el aprovechamiento del agua en esa zona serrana colindante con el estado de Nuevo León.