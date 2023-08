Descarta Ebrard salirse de Morena

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard ha aplacado las voces especuladoras este viernes al asegurar que no se irá del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

MULTA

El aspirante presidencial, que visitó el Instituto Nacional Electoral para pagar una multa en su contra, ha reclamado a la dirigencia que revise la selección que se hizo el jueves de las casas encuestadoras que elegirán al candidato del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. "

¿Por qué estamos inconformes? [Hay que] Revisar la elegibilidad de las encuestadoras para garantizar que las que al final queden, que son cuatro, efectivamente cumplan todos los requisitos eso debería quedar hoy", ha dicho ante la prensa el excanciller, que luego aclaró que se refería puntualmente a dos empresas. Aún se desconocen los nombres de las compañías que participarán del proceso interno.

"El día de ayer me informó la senadora Malú Micher [representante de Ebrard en la interna] que fue muy largo el proceso, y al final del día se decidió no suscribir ese acta hasta que no quede a plena satisfacción de todos los que participamos", ha explicado el aspirante presidencial.

El excanciller aseguró que su representante no firmó el acuerdo este jueves, después de cita a puertas cerradas con duras negociaciones de por medio, porque se enteraron durante la reunión de qué encuestadoras habían propuesto los otros contrincantes y que no sabían, por las prisas en que se dio el proceso, si resultaban elegibles o no.

A las puertas del INE, el excanciller reclamó que ninguna de sus dos propuestas para realizar la encuesta hayan sido elegidas y que, en su lugar, hayan quedado seleccionadas dos empresas que no cumplen con los requisitos, sin especificar cuáles son lo que incumplen. "Yo lo que quiero es que se proteja un valor muy importante, que es que la gente pueda elegir libremente en una boleta, que es la encuesta, a quien quieren que les represente", ha dicho. "Si permiten que la gente elija libremente, no tengo ninguna duda de que vamos a ganar".

El senador Alejandro Rojas, que representa a Ricardo Monreal en la interna presidencial, ha dicho este viernes, poco después de que Ebrard hablara, que habló con la dirigencia del partido y retiró su propuesta de encuestadora para que entrara en su lugar la que había presentado el excanciller, que en el sorteo quedó octava.

Agregó que lo hacían "para contribuir a la unidad" del movimiento. "Estamos dispuestos a declinar de nuestra empresa encuestadora que ayer fue sorteada y quedó elegida como una de las cuatro", ha señalado Rojas en un video en Twitter, "con el objetivo de abonar a la construcción de la unidad democrática de Morena".

Las especulaciones sobre la partida de Ebrard del partido guinda, que esta semana se sumergió en críticas y reproches por cómo se está llevando adelante la campaña, marcaron este último tramo de la interna. "[A] Los que les urge que me vaya yo de Morena, es porque saben que les vamos a ganar", ha respondido Ebrard.

El excanciller reprochó los comentarios de sus compañeros de partido, como el del también aspirante presidencial Gerardo Fernández Noroña, que dijo esta semana que Ebrard acabaría rompiendo la unidad del partido y buscando la nominación en Movimiento Ciudadano.

Las tensiones llegaron a Palacio Nacional, donde este viernes el presidente tuvo que salir a asegurar que el movimiento no estaba en riesgo. López Obrador se dirigió a las seis corcholatas y les pidió que priorizaran la unidad de la Cuarta Transformación. "Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares, aquí se lucha por ideales, por principios", dijo el mandatario.

La prueba de que Ebrard no planea irse a Movimiento Ciudadano, ha afirmado él mismo, es la cantidad de denuncias que presentó el partido naranja en su contra. Este mismo viernes asistió al INE a pagar una multa de 10.000 pesos puesta por el árbitro electoral a partir de una queja en su contra presentada por la formación liderada por Dante Delgado. Se le reclamaba haber difundido propuestas de seguridad, algo que tienen prohibido por no haber comenzado oficialmente el periodo de campaña. El excanciller agregó este viernes que denunció ante la dirigencia del partido el supuesto "acarreo monumental" del equipo de Claudia Sheinbaum y el uso de recursos públicos para la campaña de la exjefa de Gobierno de Ciudad de México, principalmente provenientes de la Secretaría de Bienestar. Contra esta dependencia, dijo que presentó una carpeta con 28 denuncias.





Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura de Morena, en el Instituto Nacional Electoral.