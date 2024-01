Dóriga responde a "enojo" de AMLO hasta con mención de Vilchis

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazara a Joaquín López-Dóriga a que pruebe que no se han entregado todos los apoyos a damnificados por el huracán "Otis" en Acapulco, el periodista respondió ante el "enojo" del titular del Ejecutivo.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de enero en Palacio Nacional, López Obrador exhibió a López-Dóriga por comentar que al Presidente lo han engañado sobre los damnificados en Acapulco y por decir que no ha salido de la base naval del puerto.

"Bueno, a ver, Joaquín, nadie me engañó. Te emplazo respetuosamente a que pruebes lo que estás diciendo. Yo —dicen que el que acusa debe de probar, pero aquí no aplica—, yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco ya se habían entregado todos los apoyos, contrario a lo que tú dices. ¿Quiénes son testigos? Todos los que recibieron estos apoyos", dijo López Obrador.

"Ojalá y cuando tengas toda la información puedas, con humildad, ofrecer disculpas, porque hay que tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia.

En lo que corresponde a los servidores públicos, entender que el poder es humildad.

Y yo estoy seguro que vas a responder sobre este tema. Entonces, ayuda mucho para que se serenen nuestros adversarios", agregó el presidente López Obrador.

López-Dóriga responde a "enojo" de AMLO

Al acusar un "acoso" del Presidente por haberlo mencionado en sus mañaneras al menos 219 veces, López-Dóriga dio respuesta al titular del Ejecutivo.

En su programa radiofónico de Radio Fórmula, el periodista contó que hasta la tarde de ayer no había recibido información de la Secretaría de Bienestar, como instruyó el presidente López Obrador.

"Mire Presidente, le voy a decir una cosa: Le acabo de decir que no me ha llegado la información, no ha llegado.

"Pero yo le propongo esto presidente: Yo invito a Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, que venga aquí mañana y que públicamente haga la explicación. ¿Sí, cómo ve? ¿Le gusta la idea? Déjela vivir y que haga la explicación, no solo a mí, sí que me exhiba a mí delante de todos Presidente, delante de todos, en este espacio que tanto le gusta", dijo el periodista.

López-Dóriga aseguró que López Obrador no probó nada en su mañanera y ni siquiera mostró una prueba: "Solo dijo. Y luego su vocera, la de las mentiras (Elizabeth García Vilchis) que descalifica con una facilidad que da miedo, dice que miento como respiro. ¡Mire quien habla! Y dice que para desmentirme iba a pasar un video con decenas de casas que estaban reconstruidas. ¿Decenas de casas cuando estamos hablando de más de 250 mil? Es así como manejan la retórica".

"Pero mire Presidente, ni diga que me enojo porque no me enojo, ya lo sabe, nos conocemos de hace muchos años Presidente", agregó Joaquín López-Dóriga al reiterar la invitación a la secretaria del Bienestar.

"Yo voy a seguir y ojalá usted le dé permiso, que nunca le ha dado, a venir a este espacio. ¿Cómo la ve Presidente, le parece bien la idea? Como dice usted también, amistosamente", añadió.