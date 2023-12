Queremos un cese al fuego, dice AMLO sobre Gaza

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México está a favor de la neutralidad en el conflicto entre Israel y Hamas, y afirmó que quiere un cese al fuego.

Durante la mañanera, López Obrador lamentó el número de muertos, pero dijo que no puede tomar otra postura.

"Queremos un cese al fuego y que termine la confrontación", afirmó.

"Lamentamos mucho el número de seres humanos que han muerto. No podemos más porque tenemos que ayudar a encontrar una salida, si nosotros nos definimos de manera más fuerte no vamos a poder tener autoridad para ayudar a conseguir la paz, por eso nuestra política de neutralidad".

"Tenemos todos que contribuir a que se logre la paz".

El Mandatario federal dijo que no condenó el ataque de Hamas porque tenía que actuar con prudencia.

"Yo dije nosotros no condenamos, nosotros vamos a buscar ayudar a que haya paz, no le gustó a la Embajadora de Israel en México porque de manera simplista dio a conocer que si no condenamos a Hamas estábamos a favor del terrorismo, y no condenamos porque teníamos que actuar con prudencia ante la magnitud de la represalia que ya estamos viendo, que significa la pérdida de 20 mil palestinos, que es algo lamentable, tremendo", agregó.

"Pero vamos a seguir nosotros con nuestra postura de detener el fuego y de buscar un acuerdo"

López Obrador aprovechó para aclarar que su Gobierno no tiene ningún trato "en lo oscurito" con Israel en los temas de la acusación por tortura a Tomás Zerón y por abuso sexual a Andrés Roemer.

"Quiero también aclarar algo, nosotros no tenemos ningún acuerdo vergonzoso con el Gobierno de Israel ni con ningún Gobierno del mundo, porque ahorita mencionaste a Zerón, nada, nada que ver, ni siquiera por relaciones económicas, la política exterior de México en este momento se ajusta a lo que establece nuestra Constitución", lanzó.

"Porque nuestros adversarios hablando de que tenemos acuerdos con el Gobierno de Israel, no, cómo vamos nosotros a establecer acuerdos cuando está de por medio la vida de las personas, nunca lo haríamos, o porque tienen a Zerón y a otro mexicano (Andrés Roemer) y estamos buscando que los envíen, le he dirigido dos cartas a dos Primeros Ministros de Israel planteándoles que se extradite a Zerón por tortura y otros delitos, a dos, pero eso es una relación de otro tipo y lo vamos a seguir planteando".

"Y en las cartas les digo que es una vergüenza que Israel proteja a un torturador. Entonces no hay ningún acuerdo en lo oscurito, también para que quede claro".