Hay tres mexicanos desaparecidos en Israel, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay tres mexicanos desaparecidos en Israel, donde se registran enfrentamientos entre el grupo Hamas y las tropas israelíes.

"Hay reportes de tres connacionales desaparecidos, se está haciendo la búsqueda", reveló AMLO.

Durante la mañanera, López Obrador afirmó que hay alrededor de 300 mexicanos que quieren salir de la zona en conflicto y por ello se enviarán dos aeronaves para repatriarlos.

"Para los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México, están trabajando los Embajadores de Palestina, Israel, hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir", aseguró.

"La mayoría de los mexicanos (estaban ahí) por motivos fundamentalmente turísticos, religiosos, se decidió mandar un avión hoy mismo en la tarde y se va a mandar otro por la tarde para la protección de todos nuestros connacionales".

El Mandatario federal indicó que en Israel hay "alrededor de 5 mil mexicanos".

Sobre la postura del Gobierno mexicano ante el conflicto, López Obrador dijo que están a favor de la paz y que no quieren la guerra.

"Ya se definió nuestra postura, nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia, es muy claro nuestro mandato de la Constitución, no intervención, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, esa es nuestra postura, no queremos la guerra, no queremos la confrontación, es lo más irracional que puede existir, la confrontación y la guerra, que genera mucho sufrimiento", lamentó.

El Jefe del Ejecutivo mexicano urgió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a aplicarse a fondo en el tema y se quejó de que no apuestan por la paz.

"Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, israelitas (sic), Naciones Unidas debe aplicarse a fondo, no sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estamos viendo que no apuestan por la búsqueda de paz, siempre bloquean las iniciativas en ese sentido, yo pienso que deben convocar a una asamblea con todos los países miembros para condenar", agregó.