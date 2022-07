Presume AMLO carta que entregó al Papa

ENTREGA

El Mandatario dijo que en octubre de ese año, cuando todavía estaba en la lucha por llegar a la Presidencia de la República, estuvo en Roma en una reunión con el Papá y en el encuentro le regaló una medalla de Fray Bartolomé de las Casas y le entregó una carta que había redactado para expresarle su admiración.

"Esta breve carta, cuyo propósito principal es transmitir mi más sincero reconocimiento a su labor, no sólo como representante de la Iglesia Católica sino como un Papa misionero, de verdad cristiano." AMLO

"Puede decirse que todos los papas han sido cristianos y consecuentes, pero eso, cómo se sabe, no ha sido y no tendría por qué así. A diferencia de Dios, somos seres humanos con errores y aciertos, por ejemplo, un Papa se atrevió a bendecir y reconocer al dictador que ordenó asesinar al Presidente Francisco I Madero, nuestro Apóstol de la Democracia, pero eso, desde luego, no es usted", leyó el Mandatario.

López Obrador dijo que la carta se conoce poco y por eso aprovechaba la ceremonia, en la que estuvo presente el Obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar, para contar el pasaje.