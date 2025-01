Operativos de ICE y detenciones en Chicago

CIUDAD DE MÉXICO.- Los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) están deteniendo no sólo a migrantes indocumentados con antecedentes criminales como asevera el Presidente Donald Trump sino al resto que se encuentran en el camino, relató el abogado Jorge Montes, quien atiende casos de migrantes en Chicago, Illinois.

"La situación en Chicago y los suburbios va en escala. Me llegaron videos de incidentes en los suburbios donde las autoridades de ICE están tumbando hasta puertas para entrar, y en algunos casos ni respetando el requisito de presentar orden de cateo, o alguna orden judicial; nada más se forzaron a entrar a la vivienda y sacaron a las personas a la fuerza", explicó en entrevista con Grupo REFORMA.

A decir de Montes, los agentes migratorios no están alcanzando las altas cifras de detenciones que prometió el Presidente Donald Trump, y por ello estarían arrestando no sólo a migrantes indocumentados con antecedentes criminales sino a otros. Los arrestos, agregó, ocurren no sólo en las residencias, sino en restaurantes y fábricas.

"Además, el Presidente abrió la puerta para que puedan hacer lo que antes no se permitía, que es entrar en una escuela, que era espacio sagrado, a una iglesia y a un hospital", subrayó el abogado.

¿A quiénes están arrestando los agentes del ICE? El Presidente Trump y su Gabinete se refieren de manera general a "criminales", pero, por ejemplo, el Gobierno de Colombia dijo que ninguno de los deportados que llegaron esta semana al país sudamericano tenía antecedentes criminales.

La línea oficial de las autoridades es que están buscando nada más a personas con antecedentes criminales, y quieren apaciguar a todo mundo y tranquilizarlo. El hecho es diferente. Lo que pasa es que hay personas alrededor de estas personas que no tienen documentación y se las están llevando también. Las están arrestando también y esto está aconteciendo una y otra vez. Dicen algunas personas que estudian el tema, que hay algunos varios miles de personas que tienen antecedentes criminales por todo el país, pero los números de los cuales están hablando el Presidente y el zar (fronterizo, Tom Homan) son números muy elevados, no hay tantas personas con antecedentes criminales. Quiere decir que para poder llenar esas cuotas, claro que están buscando otras personas y efectivamente lo están haciendo.

En este sentido, ¿es legal que arresten a indocumentados por los que no había una orden o quienes no eran el objetivo del operativo?

Sí, si (los agentes) ya tuvieron acceso a la vivienda, y tienen orden de cateo. Si por alguna razón las personas les abrieron la puerta creyendo que era la Policía (local, no la del ICE), pueden hacer el arresto.

A veces nada más dicen que es la Policía sin decir que es la Policía de ICE, y es que hay una distinción: el estado de Illinois es un estado "santuario", la ciudad de Chicago es una ciudad "santuario", quiere decir que aquí la Policía no va a cooperar con las autoridades federales. Si (los agentes) dicen nada más "somos la Policía", pero no especifican que son la Policía del ICE y mucha gente les abre la puerta, al abrirle la puerta ya les dieron acceso.

Algunas recomendaciones que están circulando para los migrantes está el no abrir la puerta a la Policía, ¿están obligados a hacerlo?

No están obligados a abrir la puerta si (los policías) no tienen orden de cateo, pero si tienen orden de cateo sí están obligados a abrir la puerta.

Muchas veces se puede pedir que se meta la orden de cateo abajo de la puerta o que se enseñe por la mirilla de la puerta, y de esa forma la persona puede verla y tienen que asegurarse que viene firmado por un juez. De ser así, sí tienen la obligación de abrir la puerta.

Ahora, si estas personas (los policías) se negaron (a mostrar orden de cateo) y les están tumbando la puerta... algo aconteció ahí. En videos que me llegaron, claramente dice el oficial: "Abre la puerta y después te enseño la orden", y debe ser al revés, "te enseño la orden y luego me abres la puerta".

¿En qué lugares se están realizando las detenciones? O sea, ¿son selectivas? ¿Van por tal persona a su casa o a su lugar de trabajo o están yendo, digamos, a restaurantes, a centros comerciales?

Hasta ahorita hemos visto que sí han ido a algunos restaurantes, algunas fábricas y algunas residencias. Y la verdad es que se están enfocando mucho en los suburbios de Chicago, pero pues ya se han detectado camiones y camionetas de ICE por toda la ciudad, y han habido también arrestos en la ciudad.

¿Quiénes están facultados para llevar a cabo los arrestos? ¿Sólo los agentes de ICE?

El Presidente le dio autoridad a otras agencias federales a cooperar, a la DEA, por ejemplo, al FBI, también al ATF, que es el grupo que vigila lo de tabaco y alcohol y armas. Todos parece que se están uniendo en cooperar. El Departamento de Justicia aquí estuvo el lunes.

¿Qué pasa si un migrante con documentos está presente durante una redada? ¿Está en riesgo de ser detenido si no tiene sus papeles a la mano?

Sí. Y es por eso que es muy aconsejable que si no eres residente permanente o ciudadana americana, que tengas alguna prueba de alguna documentación que te establece como una turista o cuál es tu estatus legal.

Si un turista va caminando por la calle, ¿pueden los agentes el ICE detenerlo y exigirle que muestre sus documentos?

Teóricamente no, porque entonces están discriminando a base de estereotipos, y es ilegal.

Si el ICE detiene a un extranjero y no es indocumentado, ¿qué procede? ¿qué debe hacer?

Si eres una persona con papeles y por alguna razón te atrapan con un grupo de personas que están arrestando, lo cual ya pasó la semana pasada en New Jersey cuando arrestaron a un grupo y también arrestaron a un señor puertorriqueño ciudadano y que, por cierto, era un veterano del Ejército, entonces tienen la obligación las personas a mostrar que son ciudadanas o son residentes.

¿Y si no la persona no tiene sus papeles a la mano?

Les tienen que dar permiso para que los obtengan, los busquen, vayan a casa, manden a alguien...

Y aquellos migrantes indocumentados, una vez que los detiene ICE, ¿qué sigue?

Algunos están en trámites ya de asilo y y teóricamente se les debe dar la oportunidad para que sigan con el proceso. Los van a regresar a sus hogares o les van a dar libertad. Pero la mayoría no. La mayoría si no tienen algún proceso migratorio en pie van a ser deportados.

Si no tienen un proceso migratorio en pie, ¿en ese momento pueden pedir el asilo o ya está cerrada la posibilidad?

No, el asilo se tiene que haber pedido desde antes. No se puede pedir al momento.

¿Los que no tienen un proceso abierto de solicitud de asilo son deportados inmediatamente?

Los deportan si no tienen ningún proceso, no hay nada que los retenga. Y este Presidente ha trabajado para disminuir los procesos legales que siempre han existido de poder ir a corte y pelear tu caso, y ya está buscando todas las posibilidades de recortar todo el proceso. En la frontera ya no hay ningún proceso, nada más los levantan y los echan para atrás.

Ahí eliminaron varios pasos, porque antes los agarraban, les daban un número, un brazalete electrónico, algo para que ya luego se reportaran, y algunos los dejaban irse al resto del país. A nosotros nos llegan muchos clientes de aquí de Inmigración y y vienen con su brazalete, los agarraron en la frontera de Texas o California y ahora andan acá, están en Nueva York, están por todo el país, se están reportando, porque eso es su obligación.

Pero ya no, ahora los agarran y los echan. Y ahora también hay militares en la frontera.

¿Y qué pasa con los menores de edad? ¿Es la misma situación?

Dijo el diabólico zar (fronterizo) Homan que la solución a eso es que todos van a ser deportados.

De los deportados desde que inició la Administración Trump, ¿son migrantes detenidos en la frontera o también de las redadas del ICE al interior del país?

No está claro. Eso está borroso a propósito porque quieren dar unos números muy elevados para que se vea bien el Presidente. Tengo entendido que el Presidente está muy decepcionado con los números hasta ahorita.

A los migrantes que detienen, ¿los llevan a los centros de detención y se pueden quedar ahí de manera indeterminada? ¿Abrieron nuevos centros de detención?

Antes se quedaban por mucho tiempo, pero ahora ya no, por eso se han visto aviones llenos de de migrantes siendo regresados, porque no les están dando proceso a muchos de ellos, y que yo sepa no han construido nuevos centros de detención.