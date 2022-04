Destituyen dos fiscales en NL

No son imágenes nuevas —la familia tuvo acceso a ellas el lunes y las comentó— pero sí es la primera vez que las muestran públicamente. El fiscal general, acorralado por la escalada de errores en la investigación, ha anunciado también la destitución de dos funcionarios a su cargo, el titular de Antisecuestros, y el de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El caso Debanhi continúa revelando grietas profundas en las instituciones en Nuevo León, pese a los últimos intentos de enmendar los fallos cometidos. Especialmente uno: cómo fue posible que hallaran el cadáver de la joven en la cisterna de un recinto que había sido cateado cuatro veces.

El Estado, bastión industrial del país, se ha convertido en el epicentro de una crisis de mujeres desaparecidas y asesinadas —hay más de 47 que desaparecieron este año y aún no han sido encontradas— y el Gobierno, liderado por Samuel García, trata a contrarreloj de amortiguar los golpes que ha recibido por la indignación tras los últimos dos cadáveres de chicas encontrados, el de Debanhi, y antes, el de María Fernanda Contreras, de 27 años.

En los vídeos que ha proyectado la Fiscalía, llama la atención uno en el que se observa a Debanhi rodeando el edificio circular del restaurante del motel (abandonado) corriendo.

Las imágenes, como el caso, arrojan de nuevo más incógnitas que no han sido resueltas por las autoridades. ¿Por qué corría?, ¿estaba siendo perseguida?, ¿huía de algo o de alguien? La Fiscalía no ha podido responder a estas preguntas, pues las escasas imágenes de las que dispone, según señalan, no muestran a nadie más que a la chica.

En otro vídeo, Debanhi se asoma a la puerta del restaurante y esta es la última imagen que se tiene de momento de ella poco antes de morir. Eran las 4:54 horas del 9 de abril.

Ante las preguntas de la prensa sobre la causa de la muerte y la petición de hacer públicos más detalles de la autopsia, las autoridades han pedido tiempo. Un fuerte golpe en la cabeza es de momento el único motivo del fallecimiento de la joven, a la espera de que el padre de la víctima, Mario Escobar, difunda más datos de la necropsia con un perito independiente que solicitó después de la oficial.

Pues de momento no se sabe si Debanhi sufrió abuso sexual antes de morir o no, dato que sería clave para apuntar al feminicidio.