Destaca IMSS NL con 234 cirugías de trasplantes

La delegación en el Estado informó que 98 fueron de córnea; 84 de médula ósea, 43 de riñón; 8 de hígado y uno de corazón.

Estos procedimientos fueron en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25; el Hospital de Cardiología No. 34 y el Hospital General de Zona No. 33.

Además se destacó que la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 es la única sede del IMSS a nivel nacional que cuenta con cuatro programas de trasplante activos: de riñón, córnea, de médula ósea y hepáticos.

"Por su parte, el Hospital General de Zona No. 33, fue la primera unidad del segundo nivel de atención del IMSS Nuevo León en obtener licencia para la procuración de órganos", dice un comunicado emitido por el IMSS.

"Y, desde septiembre del 2009, tiene activo el programa de Procuración y Trasplantes de Órganos y Tejidos".

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos se puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: www.gob.mx/cenatra/ o www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.