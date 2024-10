Exhibe juez a FGR: Mintieron sobre Cuén

Un juez federal desmintió ayer que los indicios hemáticos hallados en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, correspondan al ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ciudad de México.- Un juez federal desmintió ayer que los indicios hemáticos hallados en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, correspondan al ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, como lo informó ayer la Fiscalía General de la República.

En una tarjeta informativa, el Juez federal Alejandro Alberto Díaz, del Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, informó que en la solicitud de orden de aprehensión por el secuestro del capo Ismael "El Mato" Zambada, la Fiscalía presentó un peritaje en el que concluye que las muestras recabadas en ese lugar no corresponden al político sinaloense.

"En relación con el hallazgo de ´indicios hemáticos´ en el lugar del posible secuestro y que el comunicado señala que ´han sido determinados con toda precisión, por las unidades periciales federales, que corresponden al ex Rector de la Universidad autónoma de Sinaloa´, esa afirmación contrasta con la intervención de la Fiscalía en la audiencia, en la cual precisó que tras practicarse el dictamen en materia de genética, la conclusión fue que esas manchas de sangre ´no son coincidentes con el señor Héctor Melesio Cuén y que están al espera de que se realice (el contraste) con perfiles genéticos de dos personas desaparecidas´", reveló el juzgador.





No sabía sobre la relación de Cuén con ´El Mayo´, dice gobernador

El Gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) aseguró ayer, tras la indagatoria dada por la FGR el pasado domingo, que no sabía de las presuntas relaciones de Héctor Melesio Cuén, su aliado en campaña y posterior Secretario de Salud, con el crimen organizado, en específico con Ismael "El Mayo" Zambada.

"No sabía de su relación (de Cuén con Zambada). Nunca me platicó nada al grado que yo me diera una idea que tenían una relación", respondió en su conferencia semanal.

"(...) A lo mejor no tenía confianza suficiente para contarme eso", agregó.





Piden panistas fincar responsabilidad a Rocha

Diputados del PAN demandaron fincar responsabilidades al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por las presuntas irregularidades en la indagatoria del homicidio de Héctor Melesio Cuén, ex Rector de la Universidad Autónoma de esa entidad.

Federico Döring dijo que el hallazgo de sangre de Cuén en la finca dónde fue secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada, demuestra que el Mandatario local y la ex Fiscal estatal, Sara Bruna Quiñonez, mintieron sobre el manejo del caso.

El legislador consideró que tanto Rocha como Quiñones deben ir a la cárcel por haber obstruido el acceso a la justicia en el caso.

"La versión de la supuesta gasolinería quedó atrás y se tendrá que ejercer acción penal; Rocha y Bruna obstruyeron, trataron de bloquear la verdad y el acceso a la justicia", sostuvo.