Descarta Moreira amago con proceso de desafuero de Alito

CIUDAD DE MÉXICO

Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, aseguró que su bancada mantendrá firme su voto en contra de la reforma constitucional en materia electoral.

Este jueves, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, anunció que la Cámara de Diputados reactivará el proceso de desafuero en contra del líder nacional del tricolor, Alejandro Morena.

"La declaración de procedencia o desafuero, como lo conoce la gente, es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tiene tiempos; y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre, las integrantes y los integrantes de la Sección Instructora deberán solicitar pasar a la siguiente etapa", dijo Mier.

Cuestionado al respecto, Moreira descartó que se trate de un amago y reiteró que su grupo parlamentario no modificará su voto contra la reforma electoral.

"No vemos ningún amago. Nosotros ya tenemos fijada nuestra postura, vamos con el no, y es con razones, no es solamente un tema de decir que no", afirmó.

El legislador informó que no han recibido presiones, por lo que pidió no polarizar un tema que, afirmó, no está polarizado.

Dijo desconocer cuándo se reunirá la Sección Instructora de la que es parte y negó que exista un acuerdo en torno a la fecha del 15 de diciembre mencionada por Mier.

No obstante, reconoció que el calendario establece que el procedimiento tiene que ir resolviéndose por partes.