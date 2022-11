Defienden morenistas presupuesto y fustigan al INE

En una sesión desarrollada en una sede alterna, debido al bloqueo que realizaron integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, los legisladores del bloque mayoritario sostuvieron que el presupuesto contempla aumentos en distintos rubros, principalmente en el de desarrollo social.

El Proyecto, discutido en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, establece que los recursos de la Secretaría del Bienestar pasan de 408 mil 290 millones a 414 mil 632 millones de pesos para 2023, con lo que supera a la Secretaría de Salud, que tendrá 402 mil 276 millones de pesos.

El morenista Omar Enrique Castañeda González dijo que es necesario aplicar la política de austeridad a los órganos autónomos, los cuales deben ejercer los recursos de manera responsable.

"Necesitamos fortalecer la austeridad republicana en todos los entes, autónomos o no, debemos de aplicar la austeridad republicana, porque ya no puede hablar un gobierno rico con un pueblo pobre y necesitamos que el INE se ajuste el cinturón, el año que entra no están programadas consultas y tendrán menos elecciones de las que ocurrieron en 2022", indicó.