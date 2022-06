Defiende AMLO a hijo

"Ayer mi pobre hijo, que lo amo, ¿No?, Jesús, está excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia, cómo es, ahhh, sale una foto y con saña lo atacan", condenó.

"Eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia", agregó alzando la voz y visiblemente molesto.

Una parte del público presente en el evento empezó a gritar: "no estás solo, no estás solo".

López Obrador atribuyó el ataque al menor de edad al "grado de desesperación" de sus opositores.

"Yo lo entiendo, es su grado de desesperación porque no pueden, y ¿por qué no pueden? Ellos no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden", enfatizó.

El mandatario subrayó que cuando se le tiene amor al pueblo y al prójimo, y se gobierna para la gente, sobre todo para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante.

"Esa es la fórmula, por eso aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos y la verdad nos faltan dos años, pero como trabajamos 16 horas diarias es como si faltaran cuatro", mencionó.

- "Otros seis", le dijeron.

"No, otros seis no, sufragio efectivo no reelección, pero miren, con los dos años tres meses que nos faltan van a ver, si en este tiempo hemos hecho cosas a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación, imagínense lo que vamos a hacer en los tiempos dos años", abundó.

"Vamos a hacer muchas cosas más y mejores en beneficio de nuestro pueblo".