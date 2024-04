AMLO espera "propuesta" de familiares de 43 de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO

"Vamos a ver su propuesta. Es que no queremos que un asunto tan importante, serio, de justicia, lo conviertan en una cuestión politiquera, no estoy hablando de los padres. Es que ya dije como uno de los asesores, el principal asesor, Álvarez Icaza se dedica nada más a atacarnos", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 15 de abril en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, el Presidente volvió a señalar al abogado de los familiares de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales, de llamar a manifestarse en los actos de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

"Me da mala espina y tengo elementos como para decir: ´Hay que evitar provocaciones, no caer en trampas, que no utilicen estos casos con propósitos electorales, que si tienen diferencias con nosotros en lo político, en lo ideológico, las podamos resolver o también enfrentar con urbanidad política", expresó.

"¿Entonces no ve que haya riesgo para la elección con este movimiento?", se le preguntó.

clic para editar placeholder">





"No, no, para nada. Y sí, yo tengo que hablar con los padres y lo voy a hacer, con las madres, con los padres, pero no quiero que haya manipulación con fines electorales", dijo al lanzarse contra medios como The New York Times y ProPublica y "que tienen que ver con Claudio X. González".

"Es muy serio esto, muy serio como para permitir la banalidad", expresó el Presidente, quien planea tener la reunión pasando las elecciones del 2 de junio.