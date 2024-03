Álvarez Máynez acusa a Xóchitl Gálvez de copiar sus propuestas

CIUDAD DE MÉXICO

El abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) también señaló que la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México le copió el "Fosfobus" pues, durante su recorrido por Campeche, Gálvez Ruiz informó que su Xóchibus ya está listo para estrenarse el próximo lunes.

"Ayer ya vi que la candidata del PRI me copió, dice que ellos también van a llevar a los jóvenes a la universidad; primero, me copió lo de la refinería en Cadereyta, y luego, también había dicho que iba a hacer carcelotas, me copió la propuesta de seguridad, y ahora, me copió lo de los jóvenes porque no tienen ideas y porque creen que copiándonos el discurso van a ganar simpatías de otras personas.

"La diferencia es que la gente ya sabe que ellos cuando llegan al poder no cumplen y se roban el dinero", declaró Álvarez Máynez, frente a un auditorio lleno en su encuentro con jóvenes mexiquenses en Naucalpan, Estado de México.

En sus redes sociales, el emecista también hizo mención del supuesto plagio de propuestas de campaña y criticó a la ex senadora panista, de quién aseveró que no es la primera vez que lo hace.

"¡Con razón se plagió la tesis y no puede vivir sin el teleprompter!", escribió Álvarez Máynez.





En el evento, donde estuvo acompañado por el senador Juan Zepeda, no solo salió raspada Xóchitl Gálvez pues Álvarez Máynez aseguró que, con el PRIAN y Morena, la estrategia de seguridad "de esta era de terror" seguirá vigente pues la guerra contra el narcotráfico la inició Felipe Caderón, ex presidente panista; luego, la profundizó Enrique Peña Nieto y, finalmente, el actual gobierno morenista le dio continuidad.

"Necesitamos un cambio de estrategia. (...) Calderón militarizó el país y declaró una supuesta guerra, (...) Peña Nieto profundizó esta estrategia (...) y aunque mucha gente tuvo confianza, tuvo fe, en que el actual gobierno iba a cambiar de estrategia, ha sido más de lo mismo. Hoy las calles están llenas de delincuentes y las cárceles de pobres".