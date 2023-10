No descansaré hasta que coordinadora de Ceda sea destituida: Cuevas

Al fijar un posicionamiento sobre los hechos ocurridos la semana pasada, en donde fue corrida con violencia de este sitio, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, precisó que jurídicamente buscará que esta funcionaria sea separada de su cargo, y que ampliará la denuncia penal que ya presentó en su contra por agresiones.

"Yo no voy a descansar hasta que se destituya a la administradora de la Central de Abasto porque es corrupta, porque es una delincuente, porque ella y su equipo de trabajo, de vía pública, que fueron los que llegaron a quererme voltear la cuatrimoto, porque no fueron locatarios, fueron servidores públicos, no voy a descansar hasta que sea destituida, ella y su clan", aseveró.