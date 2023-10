Ben Affleck y Jennifer Lopez hipotecan mansión por 20 mdd

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de que en mayo Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieran a todos al pagar casi 61 millones de dólares de contado para su casa, ahora se ha revelado que la pareja pidió un préstamo hipotecario por 20 millones de dólares y dejaron la residencia en garantía.

De acuerdo con The Sun, el actor de Batman y la intérprete de "On the Floor" pidieron el préstamo a 30 años y pagarán 5.5 por ciento de interés.

Affleck y Lopez viven en una mansión de 5 mil metros cuadrados que tiene 12 habitaciones, 24 baños, un área de deportes, una sala de masajes, cine, sauna, spa, cantina, sala de vinos, salón de uñas y hasta una sala de videojuegos que está planeado para que sus hijos convivan más tiempo.

Una fuente cercana a la pareja reveló que este movimiento es estratégico, pues la propiedad se encontraba en remate, ya que está valuada en más de 100 millones de dólares, por lo que para obtener este descuento prefirieron pagarla en efectivo y después hipotecarla.

Sylvester Stallone y Chris Pratt son algunos de los vecinos de Jennifer Lopez y Ben Affleck.