No sabía sobre la relación de Cuén con 'El Mayo', dice Rocha

CULIACÁN, Sinaloa.- El Gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) aseguró este lunes, tras la indagatoria dada por la FGR el pasado domingo, que no sabía de las presuntas relaciones de Héctor Melesio Cuén, su aliado en campaña y posterior Secretario de Salud, con el crimen organizado, en específico con Ismael "El Mayo" Zambada.

"No sabía de su relación (de Cuén con Zambada). Nunca me platicó nada al grado que yo me diera una idea que tenían una relación", respondió en su conferencia semanal.

"(...) A lo mejor no tenía confianza suficiente para contarme eso", agregó.

Apenas ayer, la FGR implicó a Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo' Guzmán, con el asesinato del ex Rector Héctor Melesio Cuén, quien murió en la finca en donde se reunirían con el capo 'El Mayo', todo el pasado 25 de julio.

Además, confirmó que funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa manipularon la escena del crimen y simularon un supuesto "asalto" contra Cuén en una gasolinera.

Rocha Moya no quiso responder a medios locales sobre esta acusación de montaje, al asegurar que no es algo que esté en su competencia.

"No lo voy a calificar, lo que dicen ellos es que contra todo eso van a actuar, incluso dicen que cualquier funcionario o servidor público pueden ser jalados, ya eso de quién depende, nadie está excluido de que sean investigado, citado, esto que dije ayer, que ellos presumen derivado de su investigación que es un montaje, no sé a quiénes podrá alcanzar y quiénes no", expresó.

"No tengo opinión, ya la tuve, mi opinión ya no vale, puede verse mal".

Cuén Ojeda fue un político destacado en Sinaloa, era diputado plurinominal electo por el PRI, pero también fue fundador y líder del Partido Sinaloense (PAS), ex diputado local, ex alcalde de Culiacán y dos veces candidato al Senado de la República.

También formó parte de la campaña política del Gobernador Rubén Rocha Moya en el proceso electoral de 2021 y Secretario de Salud en los primeros seis meses de Gobierno con el morenista.