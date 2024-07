Detalles del trágico asesinato de Paola Andrea en Mexicali

La joven Paola Andrea Bañuelos Flores, estudiante de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California, fue asesinada tras tomar un taxi Didi al salir del bar "La Consentida" en la zona turística de Mexicali.

Esto es lo que se sabe del caso #JusticiaParaPaola, el cual fue comparado con el de Debanhi, en Nuevo León.





LOS HECHOS

De acuerdo con la Fiscalía de Baja California, Paola Andrea acudió el domingo 7 de julio a un bar llamado "La Consentida" con su prima, de donde salieron alrededor de las 02:20 horas del lunes.

El papá de la prima recogió a su hija y le dijo a la estudiante que la llevaría a su casa, pero ella se negó, según versiones.

Al perder comunicación con Paola, el tío y su hija fueron a avisarle a la familia.

Por un Ipad de la hermana menor de la víctima, en donde compartían la cuenta de Icloud, dieron con la localización del Iphone de la joven en un estacionamiento de un centro comercial, donde el celular era portado por un joven en situación de calle que lo había encontrado tirado con la pantalla rota.

El miércoles 10 de julio, la familia organizó una búsqueda con picos y palas en un ejido llamado Islas Agrarias; las labores continuaron hasta la madrugada del jueves.





EL SUEÑO SE CUMPLIÓ...

El 19 de febrero de 2014, la mamá de Paola, Mireya Flores, posteó que soñó que perdía a su hija y la buscaba de manera desesperada.

"Mi hija se perdió, y yo desesperada y como loca, la buscaba por todos lados, hasta que por fin la encuentro, gracias a Dios fue un horrible sueño", escribió hace 10 años.





LA BÚSQUEDA

La propia familia fue la que organizó en redes sociales una búsqueda en el valle de Mexicali, en específico en Islas Agrarias B, debido a la ubicación del GPS de la unidad Didi y al celular de Paola, ambos arrojaban la ubicación en esa localidad por espacio de una hora y media.

El cuerpo de la joven fue localizado por el experimentado buscador Alfredo Hernández Leyva, del colectivo Madres Unidas y Fuertes de Mexicali.

En entrevistas con medios locales, el hombre que busca a su hermano desaparecido relató lo que encontró:

"Estuvimos en la zona, veníamos preparados como equipo, con logística e información con la Fiscalía con la que trabajamos de la mano, con palas, varillas, el binomio canino, y empezar a hacer equipos de salida, rastreo con pala y varilla", destacó.

"Siempre nos quedamos atrás los coordinadores, para recargarnos con personal de periciales y del Servicio Médico Forense, yo me quedé en medio con el jefe de la Unidad de Búsqueda de la Policía local y alguien de la Fiscalía".

Hernández se quedó en una loma observando a los equipos.

"Había como una especie de olor, me movía de lugar porque el viento me cambiaba el aroma, me iba a la orilla del canal, suben por la parte de atrás ambos funcionarios y con la experiencia de rastreo confirmaban el aroma", relató.

"Subí a la loma y cuando volteé hacia un chamizo (vegetación desértica), lo primero que veo son las piernas de ella".





MURIÓ ASFIXIADA

La Fiscalía de Baja California indicó que alrededor de las 11:00 horas del jueves 11 de julio, la joven fue localizada en estado de descomposición cerca de un canal de riego, en terrenos de siembra descuidados en Islas Agrarias B, hacia el sur de Mexicali.

"Localizamos un cuerpo sin vida que coincide con las características físicas, en cierto grado de descomposición, debido a la temperatura de la región (alrededor de 50 grados centígrados)", refirió la Fiscal María Elena Andrade.

El Servicio Médico Forense (Semefo) informó que la causa de muerte de Paola Andrea fue asfixia por estrangulamiento.





EL TAXISTA

Sergio Daniel "N", conductor del taxi Didi, se convirtió en el único sospechoso del crimen. En redes sociales se filtró su imagen, lo que provocó que huyera de Baja California.

Su vehículo fue localizado en la ciudad de Mexicali.

Este jueves 11 de julio, el chofer se entregó en Ciudad Obregón, Sonora, y dijo que huyó por miedo.

"Se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar", sostuvo en entrevista con un medio local.

"He tenido varias amenazas, ¿cómo voy a presentarme en una ciudad si me están amenazando a mí y a mi familia?".