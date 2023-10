Encuentran crematorio clandestino en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco realizó trabajos de campo este domingo en un predio cercano a la Vía Manzanillo, en la colonia Artesanos de Tlaquepaque, localizando un horno crematorio que aún estaba activo.

LLAMADA ANÓNIMA

Su representante, Indira Navarro, explicó que por medio de una llamada anónima se enteraron del crematorio clandestino, en un punto en el que anteriormente habían encontrado lo que se conoce como "pozolero", que tiene la finalidad de procesar restos humanos para que no puedan ser reconocidos.

"El día de hoy localizamos un horno crematorio todavía activo, ya que salía mucho humo, y al bajar el barranco de Artesanos, en los alrededores del horno, encontramos una infinidad de restos óseos carbonizados", explica la activista.

En un video compartido por la Madre Buscadora se ve el hueco lleno de cenizas y pedazos de hueso, todavía caliente, sacando humo. En otro se aprecia un gran montón de fragmentos de huesos resecos y quemados, que sigue a un caminito también marcado con cientos de astillas de hueso, que termina en un montón más pequeño.

Informó además que en algún momento, agentes de policía del Municipio los estuvieron grabando desde lejos, lo cual las hizo sentir inseguras.

"Llegaron los municipales, pero nos estaban viendo desde lejos y yo hablé a la Comisaría para preguntar si los habían mandado a apoyar, pues nosotros no habíamos solicitado ayuda, a lo que me responden que no. Nos llamó mucho la atención que en cuanto hicimos el hallazgo ellos llegaron inmediatamente, diciendo que los había enviado el Comisario. Nos sentimos intimidadas, lejos de sentirnos cuidadas", continuó Navarro.

El Ministerio Público llegó al punto junto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y montaron un cerco para impedir el paso y realizar los primeros peritajes en la zona, mientras las activistas observaban su trabajo.