´Corcholatas ricas y pueblo pobre´: Creel

Al acusarlo de ejercer recursos públicos para promover su imagen, el bloque mayoritario de Morena y aliados demandaron a Santiago Creel que pida licencia al cargo y con ello deje libre la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por medio de un punto de acuerdo en la Sesión Permanente del Congreso, lo exhortaron a que por ética y congruencia no combine sus funciones legislativas con su actividad partidista y sus aspiraciones presidenciales.

Sin embargo, Creel Miranda respondió que no lo hará y retó a los legisladores a que, si lo quieren remover, que junten los votos para pedir un periodo extraordinario de sesiones y que, de paso, resuelvan el tema del INAI.

"Es momento de que se separe del cargo, que haga lo que le convenga, pero no con la investidura del cargo", pidió la diputada de Morena Aleida Alavez, simpatizante de Claudia Sheinbaum.

"Me voy a quedar como Presidente de la Mesa y consigan los votos para un periodo extraordinario", respondió categórico Creel Miranda.

El tema no sólo se centró en Creel, sino que derivó en el gasto de espectaculares por parte de los aspirantes de Morena y la intromisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador en asuntos electorales.

El diputado del PAN explicó a los legisladores de Morena, PVEM y PT que se está en funciones cuando ejerce sus facultades como Presidente de la Cámara, por lo que no ha faltado a su labor como presidente de la Mesa Directiva.

"En esas funciones he cumplido con lo que marca el reglamento y el orden parlamentario, y eso no me impide absolutamente ser militante opositor ni ciudadano, ni tampoco me impide expresar libremente mis opiniones ni me pueden reconvenir", refirió también por haber llamado "desgraciado" al Mandatario federal.

Advirtió que nada está por encima del artículo 62 constitucional, ni siquiera una mayoría en la Comisión Permanente.

GASTOS DE LA CÁMARA

A la acusación de haber utilizado gastos de la Cámara, porque lo acompaña en algunos eventos el personal de prensa, Creel respondió que son los aspirantes de Morena los que han gastado miles de millones de pesos en espectaculares.

"Tenemos corcholatas ricas con pueblo pobre. Es una vergüenza que un partido que se dice de izquierda permita un gasto desbordante, un solo espectacular con luz led cuesta 90 mil pesos al mes, uno solo, hay que multiplicarlo por tres, son 400 espectaculares leds, ahí está el dinero, se quejan Monreal, Noroña, no lo digo yo", resaltó Creel.