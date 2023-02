Renuncia coordinador de campaña de Guadiana

Salazar, quien estuvo casi empatado con Guadiana en la encuesta de Morena en Coahuila, acusó que su equipo de trabajo fue desplazado con la llegada de ex priistas que acompañaban a Mejía antes de romper con Morena.

Aunque fue nombrado coordinador de la precampaña y campaña de Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar no ha aparecido en sus eventos debido a un choque entre él y equipo del Senador.

"Tuve una plática muy tranquila, muy amable con el amigo Guadiana y le dije, 'sabes qué, que yo tengo una visión de campaña que no es aceptada por tu equipo, entre ellos los ex priistas que vienen recién desempacados del equipo de Mejía y eso a mí me genera mucha incomodidad', es difícil ser la cara de algo y no tener los elementos para responsabilizarse de ellos", dijo Salazar.

"¿Cómo me voy a hacer responsable del cuidado de las 4 mil casillas en Coahuila si no tengo la capacidad de nombrar el mando del coordinador electoral?", cuestionó.

Luis Fernando Salazar Fernández habló vía telefónica con un medio local de Coahuila, donde dijo que la llegada de Jorge Luis Morán y Shamir Fernández, quienes hace unos meses eran Director de Inteligencia Financiera de Coahuila, con Riquelme y Diputado federal del PRI, respectivamente, generan incomodidad entre los militantes de Morena.

"La paradoja, los que estaban con Guadiana, no se sienten con él, los que estuvieron conmigo no se sienten con él, porque estos espacios fueron ocupados por estos personajes", declaró.

"Hay sumas que restan y la suma de traer personas de un Mejía, que se portó totalmente desleal con el Presidente, con el movimiento hay que manejarla con precaución, como es debido, entonces ahí tengo yo mis diferencias".

Luis Fernando Salazar Fernández dijo que en el PAN coordinó campañas ganadoras a la Gubernatura de Querétaro y Tamaulipas, mientras que en Morena lo hizo en Quintana Roo.

Dijo que él propuso a Guadiana realizar de tres a cuatro eventos diarios en sitios abiertos, pero su equipo decidió hacer máximo un evento al día, la mayoría en ambientes controlados.

Salazar dijo que él mantendrá su apoyo al Senador Guadiana, pero con una estructura alterna.

"No hay una coincidencia con mi estrategia de campaña, pues hago un movimiento alterno para ayudar al Senador para ganar la elección, pero yo no me voy a hacer responsable de esa elección, que alguien más dé la cara, porque las campañas que yo hago son campañas exitosas, campañas ganadoras, y yo no puedo responder por perfiles que no conozco y en quienes no confío", afirmó.