Conforman grupo de trabajo para reforma electoral

El ex presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana y la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, son algunos de los legisladores que conformarán el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados para la reforma electoral.

Movimiento Ciudadano no participará en el grupo, luego de que ayer se manifestó en contra del inicio de la discusión de la reforma constitucional y a leyes secundarias.

De acuerdo con las listas enviadas por las bancadas, por Morena participarán Sergio Gutiérrez Luna, ex presidente de la Cámara baja y ex representante de su partido ante el INE, Hamlet García, consejero suplente de Morena ante el INE y Yeidckol Polevnsky, ex dirigente nacional del partido.

Por el PAN estarán el Secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, Armando Tejeda Cid, el diputado Jorge Arturo Espadas y el vicecoordinador Jorge Triana.

El Partido Verde Ecologista designó al dirigente del partido en Oaxaca, José Antonio Estefan, al ex presidente municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo, Juan Luis Carrillo Soberanis y el diputado de Baja California, Fausto Gallardo García.

Del Partido del Trabajo participarán el ex representante ante el INE, Pedro Vázquez González, el ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Alfredo Femat y Benjamín Robles.

El PRD también estará representado por la vicecoordinadora Elizabeth Pérez, el diputado Jesús Alberto Velázquez y el ex petista Francisco Javier Huacus.

El Partido Revolucionario Institucional aún no ha dado a conocer el nombre de los diputados que participarán en el grupo especial.

Ayer, la Cámara de Diputados acordó la integración de un grupo de trabajo especial encargado de sistematizar las propuestas de 107 iniciativas de reforma constitucional en materia electoral, así como leyes secundarias.