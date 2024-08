Respalda AMLO a Rocha: 'le tengo toda la confianza'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la versión del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en contra de la acusación de Ismael "El Mayo" Zambada, quien declaró mediante una carta de su abogado que fue secuestrado cuando iba a reunirse con el Mandatario estatal. El tabasqueño también acusó a los "conservadores" de México y Estados Unidos de armar una campaña.

Rocha Moya aseguró que ese día, 25 de julio, se encontraba fuera del estado, aunque pidió que sea la Fiscalía General de la República quien investigue el caso, pero López Obrador ya lo dio por aclarado.

"Más claro ni el agua, y no van de todas maneras a parar. 'No parará', así dice Chico Che. Porque están molestos. No les gusta la transformación, ni a los de adentro, los conservadores, ni también a algunos que estaban mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo", dijo.

"Nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo estadounidense y con los gobiernos de Estados Unidos, pero hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados. Pues nada más recordar que México es un País independiente, libre, soberano, aquí mandamos los mexicanos", agregó en un discurso en Culiacán, Sinaloa, donde está de gira.

López Obrador metió la sospecha de que "El Mayo" Zambada" haya sido detenido el 25 de junio, en un aeropuerto privado de Estado Unidos, sin que su gobierno supiera nada. De que él haya pedido información varias veces, ayer haya declarado el Embajador estadounidense, Ken Salazar, y que hoy apareciera la carta del líder del Cártel de Sinaloa.

"Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al Gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día, porque no hay casualidad, ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa, y hoy aparece esta carta, y resulta que estamos aquí en Culiacán", dijo.

"El Mayo" Zambada aseguró que fue secuestrado cuando acudía a una reunión con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo" Guzmán, el Gobernador de Sinaloa, y el diputado electo y ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, para resolver las diferencias entre éste y Rocha Moya.

El detenido dijo que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos, también señaló que Cuén Ojeda fue asesinado en ese mismo lugar, y no en un asalto, como dijo la versión oficial.

El Presidente afirmó que México es independiente, libre y soberano y que el Gobierno no hace pactos con criminales.

"Nosotros tenemos autoridad moral, y tenemos autoridad política, y aplicamos, que se escuche bien y que se escuche lejos, una máxima: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", sostuvo.

Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa, también afirmó que tiene confianza en el Gobernador de Sinaloa, nacido en Badiraguato.

"Vamos a seguir apoyando al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Que quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa, son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo", afirmó.