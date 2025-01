Reitera Claudia compromiso de combatir la elaboración y comercialización de fentanilo

Por: El Mañana Staff

Enero 02, 2025 - 11:22 a.m.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que desde la perspectiva científica, la información publicada en el artículo del New York Times sobre la fabricación de fentanilo, no es creíble derivado de la alta toxicidad de los componentes químicos necesarios para la fabricación de este tipo de droga.

"La publicación de un artículo en el New York Times que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas, estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble", destacó

Precisó, que en el reportaje se expone que los elaboradores de este tipo de droga generan tolerancia a la "droga letal"; sin embargo, aseveró que no existe evidencia científica que avale este dato.

"Si hubiera tolerancia a la droga letal, no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos", destacó.

Puntualizó que, el objetivo de presentar pruebas de que dicho artículo no tiene credibilidad es defender el derecho a la información de los mexicanos y las mexicanas.

"Aquí estamos defendiendo el derecho a la información y si es factible que un medio que no sea mexicana publique notas que no son creíbles desde la perspectiva científica", aseveró.

Reiteró que el Gobierno de México tiene como prioridad combatir la comercialización y elaboración del fentanilo, así como de cualquier otro tipo de drogas como la metanfetamina.

"Combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México, y la venta en nuestro país que se combate de diversas maneras", comentó.

Al respecto, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que la dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos, por lo que fentanilo es 50 veces más potente que la morfina en toxicidad y potencia, según la dosis, por lo que no existe prueba de su tolerancia.

"Eso significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas en dosis muy pequeñas, como cuatro o cinco granos de sal puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador, no existe prueba científica ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia a la toxicidad".

Además, destacó que para la elaboración de fentanilo es necesario implementar medidas especializadas como equipos de protección para realizar la síntesis química, sistema de ventilación, entre otros aspectos que solo son logrables en laboratorios profesionales, por lo que no es posible la elaboración de esta droga en una cocina doméstica como lo muestra el artículo del New York Times.

Al respecto, la química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina, Juana Peñaloza Ibarra, precisó que derivado de un análisis del articulo, así como de los dos videos sin audio que fueron publicados por el medio internacional se llega a la conclusión de que: "No existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo".