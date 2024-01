Cofece aún no avala venta de 13 plantas de Iberdrola

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aún no da el aval para que se concrete la compra-venta de 13 plantas de Iberdrola al fondo Mexico Infrastructure Partners (MIP), plantas que pretende operar la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En "el caso Iberdrola, no se ha dado el aval de la Comisión, es una investigación en curso", dijo la comisionada presidenta de la Cofece, Andréa Marván, en conferencia de prensa.

Explicó que apenas en septiembre de 2023 ingresó de manera formal la solicitud para autorizar la operación de venta de 12 plantas de ciclo combinado y un parque eólico al MIP.

"El caso fue notificado de manera formal en septiembre de 2023. Esta operación la estamos realizando con mucho cuidado, con todo el rigor técnico y ese tipo de operaciones pueden tomar varios meses porque, repito, es una operación complicada que se tiene que analizar con mucho cuidado".

Sobre este caso la comisionada Marván añadió que, por el momento, "no podemos pronunciarnos por si existe o no concentración".

En respuesta a que el gobierno federal argumenta que con las 13 centrales de generación de Iberdrola se adicionarán 8 mil 539 megawatts, se incrementará la capacidad de CFE a 61% en septiembre de 2024, dijo que "la operación no ha cerrado y mientras no cierre no está violando la ley de competencia".

Afirmó que aunque la venta está sujeta a la aprobación de la Cofece, algunos agentes económicos que tienen la expectativa de comprar un activo hablan en torno a lo que pueda pasar una vez que se concrete la venta.

El 12 de junio de 2023 la firma española Iberdrola firmó un contrato de compra-venta con el fondo Mexico Infrastructure Partners con el cual se plasmó el interés de realizar la operación que implicará un pago de aproximadamente seis mil millones de dólares.