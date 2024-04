No hay forma que la derecha gane un debate, dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO .-Arropada por sus simpatizantes, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, sostuvo en el Estado de México que no hay manera que la derecha gane un debate.

La ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que ella ganó el debate del pasado domingo no solo porque esgrimió los mejores argumentos, sino porque el pueblo ya tiene mucha conciencia política.

"Estoy contenta porque ganamos el debate el pasado domingo, y es que no hay manera de que la derecha gane un debate. Y eso no solo es por los argumentos que damos, porque no caemos en provocaciones, sino por el pueblo de México, que despertó en diciembre de junio del 2018 y decidió cambiar la historia de nuestra patria", señaló.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que ya se realizaron las primeras encuestas después del debate y en ellas Sheinbaum sigue manteniendo una ventaja de dos a uno sobre la candidata de la Oposición, Xóchitl Gálvez.

"Si el pueblo ya se decidió, nos toca a nosotros hacerlo realidad el próximo de 2 junio, que nadie se confíe", arengó.

La morenista dijo que su eventual gobierno se basará en tres principios de la Cuarta Transformación, el primero de ellos es que por el bien de todos primero los pobres; el segundo, austeridad republicana; y, el tercero, el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás.

"Voy a ser una Presidenta que esté al servicio de México, con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo", sostuvo.