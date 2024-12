Enterró 4T democracia con extinción de autónomos

Por: Agencia Reforma

Diciembre 21, 2024 - 07:54 p.m.

Con la desaparición de siete órganos autónomos, entre ellos el INAI, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se convierte en "enterrador de la democracia y tapadera de la corrupción", consideró Noemí Luna, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados.

La legisladora lamentó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de extinción de los órganos reguladores que fueron creados a lo largo de tres décadas como parte del proceso de transición democrática del régimen político mexicano.

"El PAN votó en contra de la iniciativa que hoy pone al País de luto", aseveró.

Ayer, Sheinbaum publicó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución en Materia de Simplificación Orgánica para extinguir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

También se ordena eliminar la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Las funciones técnicas, de regulación y de garantía de derechos que venía ejerciendo, expuso la legisladora, ahora serán asumidas por el Gobierno federal.

"Es decir, el Poder Ejecutivo será juez y parte en la vigilancia y control de sus propias acciones", enfatizó.

Este retroceso, sostuvo, devuelve al País al presidencialista de antaño, en donde todas las decisiones eran tomadas por el titular del Ejecutivo.

Sobre la corrupción de los políticos de la 4T, la legisladora reiteró la exigencia de la bancada del PAN de que se investiguen los "negocitos" que supuestamente Ricardo Monreal dejó en el Senado y que fueron denunciados públicamente por su correligionario Adán Augusto López.

Lamentó que en este caso Sheinbaum no haya ordenado una investigación exhaustiva traicionando los principios que dicen defender de "no robar, no mentir y no engañar".