Demócratas del Senado exigen medidas para crisis humanitaria en Gaza

WASHINGTON

Los demócratas del Senado imploran al gobierno del presidente Donald Trump que intensifique su papel para abordar el sufrimiento y la hambruna en Gaza, por lo que más de 40 senadores firmaron una carta el martes en la que instan a reanudar las conversaciones de alto el fuego y critican duramente a una organización estadounidense respaldada por Israel que fue creada para distribuir ayuda alimentaria.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, y al enviado especial del mandatario, Steve Witkoff, los senadores afirman que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), creada en febrero con el respaldo del gobierno de Trump, no ha logrado "abordar la creciente crisis humanitaria y ha contribuido a un inaceptable y creciente número de muertes de civiles alrededor de los sitios de la organización".

Esto marcó un llamado mayormente unido de los demócratas del Senado —quienes están fuera del poder en Washington— para que el gobierno de Trump recalibre su enfoque tras el colapso de las conversaciones de alto al fuego la semana pasada. Trump rompió el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, diciendo que quería que él "se asegurara de que reciban la comida" en Gaza y haciendo referencia a las imágenes de niños hambrientos.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos establecería centros de distribución de alimentos para abordar la crisis humanitaria cada vez peor, pero no ofreció detalles. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, pronunció una declaración en la que decía que los detalles se darían a conocer y que Trump "quiere aliviar el sufrimiento del pueblo de Gaza porque tiene un corazón humanitario".

La Casa Blanca y el Departamento de Estado aún no tenían información sobre los planes para los centros de distribución de alimentos.

El senador republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, confirmó el martes que había sido informado sobre los centros de distribución, pero se negó a proporcionar más detalles sobre ellos.

Aun así, los demócratas solicitaron una "expansión a gran escala" de la ayuda en Gaza canalizada a través de organizaciones con experiencia trabajando en la zona.

El senador demócrata Brian Schatz de Hawai declaró que los cambios en la forma en que Israel permite la entrada de ayuda a Gaza son los responsables, y añadió que no era "en absoluto creíble" pensar que el ejército israelí —uno de los más avanzados del mundo— es incapaz de facilitar la distribución de ayuda o realizar el control de multitudes.

"Tomaron la decisión de establecer una nueva forma de distribución de alimentos", expresó. "Y no está funcionando en absoluto".

Otro miembro demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador de Virginia Tim Kaine, dijo que aún no había escuchado nada sobre los centros, y que es "muy escéptico " de que los planes de Trump aborden el problema de la hambruna en Gaza.

"¿Podría Estados Unidos establecer centros de distribución de alimentos? Sí, pero ¿qué pasa con el Programa Mundial de Alimentos, Mercy Corps y todos los grupos que lo han estado haciendo durante décadas? ¿Por qué no les permitimos hacerlo?" dijo Kaine a The Associated Press.

En la carta también se afirma que los esfuerzos para un acuerdo de alto el fuego son "tan críticos y urgentes como siempre". El mensaje fue liderado por cuatro miembros judíos del Caucus Demócrata —los senadores Adam Schiff de California, Chuck Schumer de Nueva York, Jacky Rosen de Nevada y Schatz— y pide el regreso de los aproximadamente 50 rehenes, 20 de los cuales al parecer aún están vivos, retenidos por Hamás desde su ataque del 7 de octubre de 2023.

Las firmas de 44 senadores —la gran mayoría del Caucus Demócrata del Senado— en la carta muestran hasta qué punto los demócratas han logrado cierta unidad en un tema de política exterior que los dividió profundamente mientras ocupaban la Casa Blanca el año pasado. Llamaron a un final de la guerra en el que Hamás ya no tenga el control de Gaza y en el que se cumpla un objetivo a largo plazo de un estado israelí y uno palestino, y se opusieron a cualquier desplazamiento permanente del pueblo palestino.

Schiff dijo que en la carta se mostró cómo la mayoría de los miembros del caucus cree "que la situación actual es simplemente insostenible".

"Hay demasiado dolor y muerte, demasiada hambre y pérdida de vidas", añadió.

Mientras tanto, los republicanos respaldan el manejo de la situación por parte de Trump y apoyan a Israel. El senador republicano de Texas, John Cornyn, que forma parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, indicó que estaba satisfecho con que Trump intentara "arbitrar eso, pero los israelíes necesitan recuperar a sus rehenes".

Aun así, las imágenes de la creciente crisis de hambre en Gaza parecían llegar a algunos miembros republicanos del Congreso.

Durante el fin de semana, la representante de extrema derecha Marjorie Taylor Greene de Georgia, quien pide rutinariamente el fin de la ayuda exterior, señaló en redes sociales que "lo que ha estado sucediendo a personas inocentes y niños en Gaza es horrible. ¡Esta guerra y esta crisis humanitaria deben terminar!"

Para Schatz, fue una señal de que muchos estadounidenses sí se preocupan por el sufrimiento en otras partes del mundo, aun después de que Trump ganara la elección prometiendo una política de "Estados Unidos Primero" y comenzara su administración demoliendo programas de ayuda.

"Ven imágenes de caos, imágenes de sufrimiento que son causadas por Estados Unidos, o que al menos podrían haber sido prevenidas por Estados Unidos", manifestó Schatz. "Y esto repercute negativamente en el presidente".