Que decida TEPJF sobre acordeones.- Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Tribunal Electoral (TEPJF) debe determinar si el uso de guías de votación en la elección judicial favoreció a ciertas candidaturas, pues señaló que el INE es contradictorio en sus fallos, porque ahora decidió aplicar sanciones, cuando en el pasado tenía una postura distinta del tema.

En su conferencia mañanera, reprochó que unos consejeros hayan dicho que los llamados "acordeones" no influyeron en los comicios para escoger a jueces, magistrados y ministros, y ahora pretenden aplicar multas a 168 candidatos.

"Vamos a ver qué dice el Tribunal, es contradictoria las decisiones del INE, son contradictorias, en una ocasión resuelven algo, y en otra ocasión resuelven otra cosa, pues vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal", dijo.

Al plantearle que entre los posibles sancionados estarían los futuros integrantes de la Corte, la Mandataria argumentó que si hubiera habido una orientación del voto, el próximo presidente del Máximo Tribunal de Justicia del País hubiera tenido el mismo número de apoyos que sus competidores.

-Entre los multados estarían los futuros integrantes de la Corte, se le indicó.

"También dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido, y después ahora resuelven otra cosa, y votan distinto unos consejeros y otros, pues vamos a ver qué dice el Tribunal.

"Como yo lo dije, no se hubiera explicado la diferencia en la votación, si se hubiera orientado a una u otra persona, ¿cómo es posible que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, tenga más votos que el PRI, por cierto, y sea el de mayor número de votos, y el que le sigue tenga la mitad de los votos?

"Si hubiera habido un acordeón, pues todos hubieran tenido el mismo número de votos", añadió.

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó por mayoría sancionar con "multitas" económicas a 168 candidatos del Poder Judicial federal, así como de los poderes locales de CDMX y Sonora, que ganaron y aparecieron en "acordeones" digitales y físicos.

Consejeros advirtieron que esas guías de votación fueron propaganda ilegal pagada por grupos de interés, como gobiernos, partidos y crimen organizado, para favorecer a sus candidatos.

Otros 508 aspirantes que perdieron, pero que también aparecieron en los acordeones, recibirán una amonestación pública.

En total, las sanciones suman 6 millones 388 mil 558 pesos.

Esta mañana, la Presidenta justificó que la ciudadanía usó "acordeones" porque eran muchos candidatos y resultaba difícil recordar por quién votar.

"Que las personas llevaban una lista de por quién votar, porque eran muchísimas boletas, hasta aquí lo preguntamos, ¿quién llevó su lista para poder recordar por qué personas votar? Porque eran varias boletas federales, varias boletas estatales y si uno había estudiado, pues por quién iba a votar, pues difícilmente se lo aprendió de memoria, llevaba unas notas para poder votar y eso nunca estuvo prohibido.

"Entonces, ¿cómo se explica que uno tenga una votación, que otro tenga otra votación, si hubiera habido una sola orientación?", cuestionó.

"Son mucha gente que llevó sus listas para poder decidir por quién votar, pero por eso digo, un día deciden una cosa en el INE y otro día deciden otra, pues vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral", reiteró.

Sheinbaum destacó que es mejor que la gente hubiera elegido a los próximos integrantes del Poder Judicial, especialmente, a los integrantes de la Corte, porque en el modelo anterior, ella hubiera enviado una terna de perfiles para que el Senado los avalara.

La Presidenta señaló que ese argumento es irrebatible por opositores a su Gobierno que quieren desligitimar la elección judicial.

"De todas maneras, miren, porque quieren desvirtuar la elección al Poder Judicial, principalmente los adversarios, mejor que hayan decidido 13 millones de personas a la Presidenta de la República, eso no hay manera, aunque algunos no les guste, eso no hay manera de rebatirlo, de debatirlo.

"Porque si nos hubiéramos quedado con la anterior forma de elegir a los ministros y ministras, pues entonces la Presidenta hubiera enviado su terna, si no hubiera habido acuerdo en el Senado, se hubiera vuelto a mandar, si no hubiera habido acuerdo en el Senado hubiera decidido la Presidenta", dijo.

Aunque reconoció que las posibles fallas del proceso de elección judicial se pueden corregir, la titular del Ejecutivo federal afirmó que con el voto popular fue posible que un indígena llegara a presidir la Corte.

"Ahora no decidió la Presidenta, decidieron 13 millones de personas, libremente, por quién querían que fueran los ministros, los magistrados, los jueces, ¿es perfectible? Todo es perfectible en esta vida, pero es mucho mejor lo que ocurrió ahora.

"No hubiéramos tenido un Ministro de la Corte de origen indígena, que ha reivindicado históricamente a los pueblos originarios, si no hubiera sido bajo esta forma.

"Es mucho mejor lo que ocurrió, y ya pues que decida el Tribunal sobre el tema de las listas que pudieron haber llevado personas para poder recordar por quién iban a votar", insistió.

El INE determinó abrir un procedimiento oficioso para continuar con la indagatoria sobre el origen y los recursos destinados en esa ilegalidad.

La regla era castigar con el 10 por ciento del tope de gastos de campaña dicha falta, pero al revisar la "capacidad económica" de los candidatos, se les redujo la sanción hasta un 90 por ciento.