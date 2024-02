Marcha ciudadana en defensa de la democracia

Ciudadanos y organizaciones civiles se reúnen en el Zócalo de la Ciudad de México en defensa de la democracia, del voto libre, de las instituciones y de la división de Poderes.





ACUDEN

Este domingo, ciudadanos vestidos de rosa con carteles y banderas con la leyenda #NuestraDemocraciaNoSeToca han decidido acudir a esta concentración en donde Lorenzo Córdova, ex presidente del INE, será el único orador.

Asimismo, Córdova estará acompañado del primer presidente del entonces IFE, José Woldenberg, y del ex Ministro José Ramón Cossío, así como otras personalidades.

"Pueblo invoca, la democracia no se toca", "no que no, sí que sí, ya volvimos a salir", son las consignas que suenan entre los asistentes.

En la capital del País, las organizaciones de la llamada "Marea Rosa" convocaron a la ciudadanía a partir de las 10:00 horas para llegar directamente al Zócalo, a fin de evitar cuellos de botella con una marcha que inicialmente se había planteado partir del Monumento a la Revolución.

Personalidades de la política como Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Acosta Naranja, Gustavo Madero, Graco Ramírez y Enrique de la Madrid se han hecho presentes en la Plaza de la Constitución.

El Frente Cívico Nacional (FCN) aclaró ayer que la movilización no tiene tintes partidistas ni es en apoyo a ninguna candidatura presidencial, ante acusaciones de Morena de que el evento es afín a las aspiraciones de Xóchitl Gálvez.

Pese a no asistir a la marcha, Xóchitl Gálvez -candidata presidencial de la Oposición- lanzó un mensaje a través de redes sociales donde pidió dejar a los ciudadanos marchar en paz por la democracia del País.

"La verdad decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones. Dejemos a los ciudadanos marchar en paz", manifestó este domingo.

La "Marea Rosa" planea replicarse en otras 120 ciudades más.