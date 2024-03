Por segundo día, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, protestó afuera de Palacio Nacional para entregarle al presidente Andrés Manuel López Obrador la pala con las que busca a sus desaparecidos.

Este martes 19 de marzo, la madre buscadora llegó vestida como jugadora de beisbol. "Presidente, soy beisbolista ¿Me deja pasar?", escribió en una pancarta.

"Ayer no tuve resultados como madre buscadora, pero atiende beisbolistas, por eso vengo vestida así; él me pueda atender y recibir la pala", expresó luego de que no fuera recibida ayer por López Obrador.

"Que me la deje aquí", dice AMLO a madre buscadora Ceci Flores

"Que me la deje aquí", respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la madre buscadora Ceci Flores, quien busca darle al titular del Ejecutivo la pala de mando con la que busca a sus desaparecidos.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora intentó acercarse este lunes 18 de marzo a Palacio Nacional para entregar a López Obrador una pala, con la que dijo, ha escarbado la tierra en diferentes partes del país: